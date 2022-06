MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 09/06/2022

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

CONFIRA OS DESTAQUES

TJP condena assassino de Raissa a 42 anos e 2 meses de prisão em Pau dos Ferros



MP e prefeitura fecham acordo e shows de Safadão e Xandy no MCJ estão garantidos

Forças de segurança se reúnem para discutir ações que serão realizadas durante shows do MCJ

Câmara de Mossoró envia redação final da LDO de 2023 para sanção do executivo

Campanha contra febre aftosa é prorrogada até 30 de junho; IDIARN aponta baixa adesão

Vice-prefeito de Upanema morre após sofrer infarto enquanto trabalhava

Corpo é encontrado na Lagoa Azul, no Santa Helena, em Mossoró

Gaúcha e catarinense são presas no aeroporto de Natal com 54,5 kg de maconha

Serra da Barriguda, em Alexandria, é reconhecida como patrimônio imaterial do RN

Pré-sal Azul: projetos do Senador Jean ajudam a atrair investimentos bilionários para o Brasil

E o entrevistado do jornal Mossoro Hoje nas Ondas do Rádio, é o prefeito Allyson Bezerra que vai fazer uma balanço de como foi o Pingo da Mei Dia e falar sobre a expectativa dos shows na Estação das Artes, Festival de quadrilhas e Chuva de Bala no Pai de Mossoró