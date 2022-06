Quase 5 kg de maconha remetidos via postal são apreendidos pela PF no RN

A Polícia Federal apreendeu na tarde desta quarta-feira (8), no Centro de Distribuição dos Correios do bairro de Lagoa Nova, em Natal, 4,78 kg de maconha. A droga estava acondicionada no interior de uma encomenda. Não houve prisão.

A ação ocorreu durante fiscalização de rotina com vistas a combater o tráfico de drogas através do fluxo postal.

Na ocasião, os policiais contaram com o auxílio dos cães pastor-belga-malinois Ice e Iron para vistoriar o setor de encomendas, oportunidade em que a caixa contendo o entorpecente foi detectada.

Após a descoberta, a maconha foi levada para os procedimentos de apreensão na Superintendência da Polícia Federal, onde também passará por perícia.

A PF instaurou inquérito policial e buscará identificar e responsabilizar os envolvidos na ação criminosa.