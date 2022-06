Projeto “Viva Rio Branco” não será realizado neste domingo (26) devido a estrutura do “Boca da Noite”

Em função da grande estrutura armada na avenida Rio Branco para a realização do evento de encerramento do MCJ, ao longo do Corredor Cultural, excepcionalmente, a programação do projeto “Viva Rio Branco”, não será realizada neste domingo (26). A retomada das atividades acontecerá no domingo seguinte, 3 de julho. A suspensão por este fim de semana visa manter a segurança de todos, reduzindo os riscos de acidentes durante o processo de desmontagem e limpeza da via.