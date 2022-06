Deputado diz que despreza o movimento LGBTI+ e sugere que isolda leve tratamento psiquiátrico a esse público

A fala aconteceu durante o discurso do deputado recém-empossado do RN, Michael Diniz, como segundo suplente do Solidariedade, nesta quarta-feira (22). “Eu demonstro meu repúdio, demonstro meu desprezo por todo esse movimento. Sinceramente, eu acredito que esse povo precisa de um tratamento psiquiátrico urgente”, declarou o deputado.