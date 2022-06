Poeta Antônio Francisco recebe exposição no Partage Mossoró em sua homenagem

A população mossoroense conhece e admira o poeta, cordelista, historiador e escritor Antônio Francisco, mas agora terá uma oportunidade de conhecer de perto a história desse grande símbolo da cultura popular que orgulha a cidade.

O Partage Shopping Mossoró inaugura nesta sexta-feira (24) a exposição Raízes de Mossoró: Poeta Antônio Francisco, na Galeria Partage, e que contará com mais de 80 itens do poeta, entre cordéis, livros, quadros de pintura própria, fotografias, troféus e medalhas, além de outros objetos pessoais de sua estima.

Com alto valor cultural e educativo, a exposição sobre o Poeta Antônio Francisco será realizada no período de 24 de junho a 24 de julho e estará aberta a visitação do público nos horários de funcionamento do shopping, todos os dias da semana.

SOBRE O POETA ANTÔNIO FRANCISCO

Antônio Francisco Teixeira de Melo é cordelista, escritor e historiador mossoroense, nascido aos 21 de outubro de 1949, em Mossoró, Rio Grande do Norte.

É membro da Academia Brasileira de Literatura de Cordel (ABLC) desde maio de 2006, onde ocupa a cadeira de número 15, cujo patrono é o poeta cearense Antônio Gonçalves da Silva, mais conhecido como Patativa do Assaré.

Reconhecido publicamente pela musicalidade de seus poemas e principalmente pela relevância da sua produção literária, sua obra é alvo de estudo de vários compositores brasileiros, inspirando também uma nova e crescente geração de escritores populares de todas as idades, alguns deles conhecidos nacionalmente, como é o caso do cearense Bráulio Bessa.