Comitiva de Mossoró vai conhecer estruturas de festas juninas referências no Nordeste

O Mossoró Cidade Junina 2022 ainda não acabou. Mesmo assim, a Prefeitura Municipal de Mossoró já trabalha para o evento ser ainda maior e melhor no ano de 2023. Delegação comandada pelo prefeito Allyson Bezerra vai conhecer outras experiências de festas juninas em Caruaru/PE e Campina Grande/PB.

A visita técnica do prefeito será ao lado de secretários municipais que atuam diretamente na organização do evento como a Cultura, Infraestrutura e Segurança.

De acordo com o secretário municipal de Cultura Etevaldo Almeida, a ideia é "conhecer de perto os eventos que são destaque do gênero e trazer para Mossoró modelos de infraestrutura e organização, com o propósito de fortalecer ainda mais o Mossoró Cidade Junina, que é uma política de valorização da cultura na gestão municipal".