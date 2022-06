Termina campeonato municipal de Futsal e começa o de Campo em Governador

Com a Quadra Vicente Carlos lotada, o União da Aguilhadas venceu o campeonato municipal de Futsal ao derrotar a comunidade de Cigana por 6 x 4; Antes da festa, ocorreu a apresentação das 11 equipes inscritas no Campeonato Municipal de Futebol de Campo 2022. O prefeito Dr Artur Vale anunciou também apoio a várias outras modalidades esportivas praticadas no município

Em dia de festa no esporte no município de Governador Dix Sept Rosado, nesta sexta-feira, dia 24, a Secretaria Municipal de Juventude, Cultura e Desporto encerrou o Campeonato Municipal de Futsal e deu início ao Municipal de Campo 2022. A programação contou com a presença do prefeito Dr. Artur Vale, Secretários e vereadores, além de autoridades do município, amantes de práticas esportivas.

Com a Quadra Vicente Carlos lotada, o União de Aguilhadas venceu a Cigana por 6 a 4, na noite desta sexta-feira (24), e conquistou o título do Campeonato Municipal de Futsal 2022.

O União contou com a noite inspirada de atleta Almeida para levantar a taça. O camisa 9 marcou 4 dos 6 gols. Fernando anotou os outros dois tentos do campeão. Rubens (2), Maxsuel e Marcelo fizeram os gols da Cigana.

Além do título, o União ainda levou as premiações individuais de melhor goleiro e melhor jogador da competição, ambos para Romário, e de melhor treinador, para Rogerlan. Maxsuel Leandro, da Cigana, foi o artilheiro com 10 gols. Renato, do Tapuyo, foi eleito à revelação.

O Campeonato Municipal de Futsal 2022 foi realizado pela Prefeitura de Governador Dix-Sept Rosado, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Cultura e Desporto.

A final contou com a participação do prefeito Dr. Artur Vale; primeira-dama e secretária municipal de Assistência Social, Lorenna Evangelista; secretários municipais Genivaldo Felipe (Obras), Marcos Medeiros (Planejamento e interino de Juventude, Cultura e Desporto), Elvis Andrade (Chefe de Gabinete), Kaká Silveira (Administração), Isabela Rodrigues (Educação) e Wallace Tavares (Agricultura e Desenvolvimento Rural); e dos vereadores Luara Fagundes (Presidente da Câmara), Adonias Melo, Chagas Cruz e Carlinhos do Horizonte.



Em seu discurso, Dr. Artur Vale parabenizou a todos os times que participaram da competição e reforçou o seu compromisso com o incentivo ao esportivo. “Todos são conhecedores do apoio que a prefeitura, na nossa gestão, está dando ao esporte, seja com a realização de competições próprias ou com o incentivo a competições particulares e equipes diversas”, destacou o prefeito.



Na oportunidade, Dr. Artur Vale fez a entrega de material esportivo para escolinhas de várias modalidades esportivas e de conjuntos de ternos para as equipes participantes do Campeonato Municipal de Futebol 2022.





Campeonato Municipal de futebol 2022





O prefeito Dr Artur Vale aproveitou a final do Campeonato Municipal de Futsal 2022, nesta sexta-feira, 24, para fazer o lançamento do Campeonato

Municipal de Futebol de Campo 2022.

11 equipes já estão inscritas. São elas: União, Tapuyo, ADD, Cigana, Monte Alegre, Costa Branca, Estrelas Dixseptienses, Campestre, Bayer, 7 de setembro e Mohamed`s.

O prefeito Dr. Artur Vale assegurou a distribuição de conjuntos de ternos para todos os times que disputarão o título. As equipes do futebol de campo já desfilaram com os novos ternos na Quadra Vicente Carlos, antes do jogo final do Campeonato de Futsal.





Outras modalidades esportivas também foram contempladas





A Secretaria Municipal de Juventude, Cultura e Desporto, atendendo a orientação do prefeito Dr. Artur Vale, destinou material esportivos para escolinhas de futebol, tanto masculina quanto feminina, assim como para outras modalidades de práticas esportivas.

A lista inclui 60 coletes para a Escolinha Amigos do Bem; 50 coletes para a Escolinha do Tapuyo; 6 bolas e 20 cones para o GDR Basquete; 4 bolas, 10 cones e 10 pratos para a Escolinha Estrelas Dixseptienses; 3 bolas para a escolinha futsal feminino; e 4 bolas, 10 pratos e 10 cones para a escolinha de vôlei.

A distribuição de todo essa material faz parte de uma ação contínua da gestão municipal de inventivo ao esporte amador local e tem como objetivo principal incentivar afastar os jovens da ociosidade proporcionando também mais saúde.