Isolda entra com requerimento na ALRN para punição do deputado que atacou LGBTIs

Em seu pedido à Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa, a deputada estadual diz que o discurso de Michael Diniz é incompatível com o decoro parlamentar e punível com a perda do mandato. Na semana passada, o recém empossado Michael Diniz, suplente do Solidariedade, citou a deputada Isolda para providenciar tratamento psiquiátrico às pessoas LGBTI+ e diz que despreza o movimento.