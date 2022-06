A melhor temporada de Radamel Falcao no "Mônaco"

Radamel Falcao é um dos melhores avançados de sua geração. Ele se provou perfeitamente com "Porto" e "Atlético". A propósito, resultados dos jogos de amanhã e as partidas subsequentes dessas equipes podem ser encontradas no site de estatísticas esportivas.

Em 2013, Falcão juntou-se à equipe. No entanto, ele não se tornou imediatamente seu líder. Em sua primeira temporada no clube, o colombiano sofreu uma lesão no ligamento cruzado que o fez perder mais de seis meses. Dois períodos de empréstimo mal sucedidos no "Manchester United" e no "Chelsea" prejudicaram ainda mais o estado psicológico do atacante.

Entretanto, inesperadamente na temporada 2016/2017, ele mostrou todas as suas qualidades mais fortes em "Mônaco". Nessa campanha, o atacante marcou 21 gols na Ligue 1. Além disso, ele marcou mais nove gols em outras competições. Assim, Falcão marcou 30 gols nessa campanha.

Graças ao desempenho de seu líder, "Mônaco" foi capaz de ganhar sensacionalmente a Ligue 1. Além disso, a equipe chegou às semifinais da Liga dos Campeões.

Aquela época foi um verdadeiro pico para Falcao. Sim, ele jogou em um nível decente e nas duas campanhas seguintes, mas sua equipe não conseguiu ganhar troféus. Com seu jogo brilhante e altruísta, o jogador de futebol escreveu seu nome na história deste time.

Fatores do desempenho bem-sucedido do atacante colombiano

Depois de dois aluguéis mal sucedidos na Inglaterra, todos escreveram para Falcao. Embora ele ainda não tivesse 30 anos de idade, não se esperava mais que ele fosse um atacante. A falta de pressão psicológica teve um efeito positivo sobre o jogador. Ele se sentiu livre e foi capaz de demonstrar em campo todas as suas qualidades mais fortes.

Na temporada 2016/2017, Falcao foi o terceiro artilheiro da Ligue 1, atrás apenas de Cavani e Lacazette. Se você destacar os principais fatores de seu desempenho, você não pode passar:

1.Confiança do treinador principal. Jardim ajudou o jogador a acreditar em si mesmo novamente e mostrar suas melhores qualidades em campo.

2.A capacidade de jogar no "segundo andar". Durante essa campanha, Falcao bloqueou repetidamente os passes de seus companheiros de equipe.

3.Uma boa química com parceiros. Naquela época, "Mônaco" reuniu uma equipe jovem e interessante. Falcao interagiu bem com Mbappe, Bernando Silva, Bakayoko e uma série de outros jogadores. Isto lhe permitiu demonstrar um desempenho impressionante.

Se você seguir os monegascos e seus jogos no mundo de futebol, então não deixe de ir ao site de estatísticas esportivas. Todos os jogos desta equipe são cobertos aqui.