Duplicação da BR-304 é incluída na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023 . A inclusão da duplicação da BR, do entroncamento com a BR-226, no Rio Grande do Norte, até a divisa com o estado do Ceará, é uma iniciativa do senador Jean. O parlamentar afirma que o impacto da duplicação vai trazer incremento em áreas importantes, como a economia e o turismo regional. Além disso, a obra deve impactar na redução dos custos logísticos, na diminuição no tempo de deslocamento entre as cidades e dos acidentes de trânsito que acontecem na região.

O Senador Jean (PT-RN) colocou na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023 do Governo Federal - através da bancada federal do RN - a duplicação da BR-304 do entroncamento com a BR-226, Macaíba/no Rio Grande do Norte, até a divisa (Aracati) com o estado do Ceará.

Este é o segundo passo importante para duplicar a rodovia federal. O primeiro foi dado em 2020, quando o senador incluiu a obra no Plano Plurianual do Governo Federal (2021 - 2023).

A LDO é elaborada anualmente para elencar as prioridades orçamentárias de cada governo para o ano seguinte. “Propusemos a emenda que inclui prioridade no orçamento para a duplicação da BR-304, obra tão importante para o nosso estado, e o relator da LDO acatou essa emenda”, acrescentou o Senador Jean.





O parlamentar afirma que o impacto da duplicação vai trazer incremento em áreas importantes, como a economia e o turismo regional. Além disso, a obra deve impactar na redução dos custos logísticos, na diminuição no tempo de deslocamento entre as cidades e dos acidentes de trânsito que acontecem na região.

“Acreditamos que com a mudança que vem chegando a partir das eleições, com um governo que olhe mais para o Nordeste e o Rio Grande do Norte, vamos conseguir concretizar essa duplicação tão sonhada pelo povo potiguar”, declarou Jean.

Em 2019, como membro da comissão que elabora o orçamento, o senador Jean já havia incluído a duplicação da BR 304 no plano de investimento plurianual do Governo Federal.





OUTRAS EMENDAS

Além da duplicação da BR-304, o senador também conseguiu a aprovação de outras duas emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Uma delas trata da adequação do trecho rodoviário correspondente à Reta Tabajara e a outra diz respeito ao apoio do Governo Federal a projetos de infraestrutura turística no Rio Grande do Norte.

“São obras e projetos estruturantes para o nosso estado e que trarão desenvolvimento e melhor qualidade de vida para os potiguares” afirmou o Senador Jean.