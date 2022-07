Melhores receitas para preparar no inverno

Acompanhe o artigo a seguir e veja algumas dicas de receitas de pratos e bebidas para serem feitas no inverno e que aqueçam de alguma forma em dias de baixas temperaturas.

O inverno chegou no país e, com ele, a vontade das pessoas de sempre se manterem bem aquecidas e confortáveis. Com isso, o gosto pelas comidas e bebidas nessa época mudam de alguma forma, pois alimentos mais quentes passam a chamar mais atenção das pessoas.

É sempre bom saber preparar novos pratos, ainda mais alguns que combinem com o clima frio e agrade o paladar de toda a família em um almoço de domingo ou jantar bem planejado. Existem algumas receitas super fáceis de serem feitas e que, com certeza, fará você se encantar de tão saborosas que ficam, com ingredientes de qualidade fáceis de serem encontrados.

Acompanhe o artigo a seguir e veja algumas dicas de receitas de pratos e bebidas para serem feitas no inverno e que aqueçam de alguma forma em dias de baixas temperaturas. Confira:

Polpetone

Essa receita deliciosa vai fazer você se encantar. Para ela, você precisará de:

● 600g de carne moída simples;

● 200g de carne suína salgada moída;

● 1 pão francês;

● 150ml de leite;

● 1 cebola;

● Queijo mussarela a gosto;

● 50g de queijo parmesão ralado;

● 2 ovos;

● 2 colheres (sopa) de salsa picada;

● Sal e pimenta-do-reino a gosto;

● 200g de manteiga;

● 200g de farinha de rosca;

● 1l de molho de tomate;

● 100ml de óleo vegetal;

● Manjericão e queijo parmesão para finalizar.

Modo de preparo

Inicie o preparo rasgando o pão em pedaços e umedeça-o com leite. Em seguida, pique a cebola em finos pedaços.

Misture em seguida as duas carnes moídas e tempere-as com sal e pimenta. Junte o parmesão, a cebola, a salsa e o pão. Misture tudo muito bem e divida em 8 partes iguais.

Divida cada pedaço em dois e forme dois discos, como se fosse um hambúrguer. Adicione a mussarela entre eles e um pouco de parmesão. Feche as laterais, deixando sem emendas.

Passe esses polpetones na farinha de rosca e em seguida frite-os em uma frigideira quente com a manteiga derretida. Sirva com uma concha de molho de tomate quente por cima, queijo ralado e manjericão.

Chocolate quente

Essa bebida é a cara do inverno e não poderia ficar de fora nessa lista de receitas. Você vai precisar de:

● 1 chocolate em barra meio amargo;

● 2 colheres (sobremesa) de achocolatado em pó;

● 1 caixa de creme de leite;

● ½ copo de leite integral;

● 1 colher (sobremesa) de amido de milho;

● 1 canela em pau;

● Raspas de chocolate para finalizar.

Modo de preparo

Inicie derretendo a barra de chocolate no microondas de 30 em 30 segundos. Em seguida, dissolva a maizena no copo de leite e coloque em uma panela. Adicione os demais ingredientes e misture em fogo médio até incorporar bem. Abaixe o foco e espere obter uma consistência mais cremosa ao ferver.

Desligue o fogo e sirva quente em uma xícara. Finalize com raspas de chocolate ou chantilly se preferir.

Vaca atolada de costela

Essa receita é deliciosa e vai te surpreender nos dias de inverno. Para ela, você precisará de:

● 2 colheres (sopa) de azeite;

● 1,5 quilos de costela bovina;

● 1 colher (chá) de colorau;

● 1 folha de louro;

● 2 dentes de alho;

● 1 cebola;

● 1kg de mandioca;

● 1l de caldo de carne;

● Sal e pimenta-do-reino a gosto.

Modo de preparo

Inicie o preparo aquecendo o azeite na panela de pressão e doure a costela com o colorau, a cebola, o alho e adicione as folhas de louro também. Cubra tudo com o caldo de carne e tampe a panela. Cozinhe por 30 minutos após começar a pressão.

Desligue o fogo após esse tempo e deixe sair toda a pressão da panela. Adicione a mandioca, o sal e a pimenta. Tampe novamente a panela e deixe cozinhar por mais 10 minutos após o início da pressão ou até a mandioca e a carne estarem quase desmanchando. Sirva e aproveite!