Dicas de sobremesas fitness

O mundo fitness está cada vez mais famoso entre as pessoas que buscam por um estilo de vida mais saudável. As comidas e bebidas saudáveis podem ser deliciosas se preparadas devidamente, utilizando ingredientes de qualidade e seguindo corretamente as receitas que pessoas especializadas nesse mundo preparam.

Com certeza, uma das coisas que mais faz falta para quem está de dieta e focado em hábitos saudáveis, são os doces e sobremesas e, saiba que é possível incluir tais delícias na sua rotina de dieta, porém, com alimentos que realmente fazem bem para a saúde como frutas, legumes, itens sem açúcar, etc.

Acompanhe o artigo a seguir e veja algumas dicas de sobremesas para serem feitas de forma saudável que podem te deliciar e tirar toda aquela vontade doida de comer doce. Confira:

Brownie de batata doce

O brownie é um dos alimentos mais saborosos em questão de sobremesas e, se der para criar uma versão saudável desse doce, seria muito bom, não é mesmo? Pois bem, a seguir, fique com os ingredientes que você precisa para fazer essa sobremesa:

● 3 xícaras de batatas-doce cozidas e amassadas;

● ¾ de xícara de óleo de coco.

● 3 ovos inteiros;

● 1 xícara de adoçante natural;

● 1 xícara de farinha de amêndoas;

● 1 xícara de cacau em pó;

● 1 dose de whey sabor chocolate;

● 1 colher (café) de bicarbonato de sódio;

● 1 xícara de nozes picadas;

● 100g de chocolate em barra 60% picado.

Modo de preparo

Inicie processando a batata, os ovos e o óleo de coco. Em seguida, adicione a farinha, o cacau, o adoçante e o whey. Adicione o bicarbonato de sódio por último.

Unte uma forma com óleo e cacau em pó. Adicione a massa na forma e finalize com os pedaços de chocolate e nozes. Asse por 30 minutos a 180 graus. Polvilhe leite em pó para decorar e sirva.

Mousse fit de chocolate

Para essa deliciosa sobremesa saudável, você precisará de:

● 200g de chocolate em barra meio amargo;

● 1 abacate maduro;

● Raspas de chocolate para decorar.

Modo de preparo

Inicie o preparo derretendo o chocolate meio amargo em banho-maria e reserve. Após isso, corte o abacate ao meio, retire o caroço e coloque sua polpa no liquidificador. Após isso, adicione o chocolate derretido e bata bem.

Transfira esse mousse para um refratário e cubra com as raspas de chocolate. Aproveite!

Mousse de maracujá sem açúcar

Essa opção de sobremesa vai para os amantes de mousses de frutas. Para esse, você precisará de:

● 1 xícara de leite em pó;

● 2 potes de iogurte natural;

● ½ xícara de água morna;

● 3 colheres de xilitol;

● suco de 2 maracujás.

Modo de preparo

No liquidificador, bata o leite em pó e a água morna e em seguida, acrescente o iogurte natural, o xilitol e o suco de maracujá. Despeje a mistura em uma taça e leve para a geladeira por 3 horas.

Faça uma calda de maracujá com xilitol no fogo para engrossar para adicionar por cima na hora de comer. Fica uma delícia!