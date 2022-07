Como funciona a locação de geradores para eventos

Todos nós sabemos que eventualmente acontecem quedas de energia, às vezes pode ser rápido, mas em outras ocasiões pode levar horas para ela restabelecer. Por conta disso, fazer a locação de gerador é essencial para manter a segurança de todos os envolvidos.

Com profissionais especializados, a empresa contratada analisará qual será a melhor escolha de gerador, considerando dois aspectos principais para uma escolha assertiva na potência e combustível utilizado. Veja a seguir quais são eles.

Pontos importantes que devem ser analisados

Ao contatar uma empresa do ramo para locação de geradores para eventos, seja ele social ou corporativo, como confraternizações, palestras, feiras e cerimônias, é preciso avaliar quantos equipamentos serão utilizados, conforme a quantidade de pessoas presentes.

Vantagens de alugar gerador para eventos

Uma das principais vantagens é o baixo custo. É possível economizar uma quantia considerável, pois o valor de compra de um gerador é muito maior.

Outro ponto bem importante, é a manutenção. Geralmente, as empresas de aluguel de geradores de energia fornecem a manutenção desse equipamento. No entanto, quem optar por comprá-lo tem a responsabilidade de realizar a manutenção do aparelho.

Ter a garantia que nenhuma interrupção irá atrapalhar. Já pensou ter que cancelar um evento importante por falta de energia elétrica? Quando você faz o aluguel de geradores de energia não precisa ter essa preocupação, pois esse tipo de equipamento é capaz de restabelecer o fornecimento de energia logo após os apagões.

Caso precise da troca de um gerador, com a locação isso é possível. Em algumas ocasiões o gerador que um cliente precisa pode mudar dependendo de diversos fatores, tais como as horas de funcionamento do equipamento, o número de sistemas que serão ligados ou até a área do local em questão. Logo, a troca se faz necessária muitas vezes.

Conte com uma empresa especializada

Se você precisa fazer um aluguel de geradores de energia para o seu evento, entre em contato conosco.

Na Prime Geradores é possível encontrar equipamentos com várias potências para atender qualquer necessidade, seja qual for o tamanho do seu evento.

Além de contar com uma empresa com vasta experiência no mercado e inúmeras cases de sucesso, é a confiança que você busca para garantir maior eficiência, profissionalismo, produtividade constante e segurança com a escolha de qualquer um de nossos equipamentos