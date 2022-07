Como fazer o melhor arroz doce para festa junina?

Um desses famosos doces de festa junina que faz muito sucesso nessa época do ano é o arroz doce. Trata-se de uma sobremesa super fácil de ser preparada e saborosa, que é difícil alguém que não goste de seu gosto único, super docinho e saboroso

O tempo de festa junina chegou e com ele, as deliciosas receitas típicas de arraiá ficam fazendo sucesso entre as pessoas. Existem diversos doces e sobremesas que agradam o paladar da maioria das pessoas, e comidas e bebidas dessa época que fazem toda a diferença e que não podem faltar em uma festa junina bem feita e planejada.

Um desses famosos doces de festa junina que faz muito sucesso nessa época do ano é o arroz doce. Trata-se de uma sobremesa super fácil de ser preparada e saborosa, que é difícil alguém que não goste de seu gosto único, super docinho e saboroso.

Acompanhe, a seguir, duas formas de fazer um arroz doce delicioso para arrasar na sua festa junina.

Arroz doce cremoso

● 1 e ½ xícaras de arroz;

● 2 e ½ xícaras de água mineral;

● 5 xícaras de leite;

● 2 colheres de baunilha;

● 1 lata de leite condensado;

● Açúcar a gosto;

● 1 lata de creme de leite;

● Canela em pó.

Modo de preparo

Coloque a água, o arroz e a canela e deixe ferver até secar a água. Após isso, adicione o leite, a baunilha, o açúcar e o leite condensado. Mexa sempre. Em seguida, deixe fervendo por 15 minutos e adicione o creme de leite. Continue mexendo.

Após isso, ferva por mais 5 minutos e está pronto. Adicione com canela em pó por cima a gosto.

Arroz doce com chocolate

Uma outra forma de fazer arroz doce para a festa junina de uma forma que fique bem saboroso e suculento, é com o chocolate. Para essa receita, você precisará de:

● 200g de chocolate em barra meio amargo derretido;

● 1 xícara (chá) de chocolate em pó;

● 1 xícara (chá) de arroz lavado e escorrido;

● 1 caixa de creme de leite;

● 1 lata de leite condensado;

● 1 l de leite;

● 1 l de água.

Modo de preparo

Inicie o preparo pegando uma panela e adicionando o chocolate em pó, o arroz lavado, a água e leve ao fogo médio, mexendo de vez em quando, até que toda a água seque. Acrescente o leite, o leite condensado e cozinhe por mais uns 10 minutos, mexendo de vez em quando, até o leite quase secar.

Retire do fogo, acrescente o chocolate meio amargo derretido, o creme de leite e mexa até incorporar bem. Adicione em um refratário médio e coloque na geladeira por 2 horas e sirva.

Ofereça em um pote decorado na festa junina

Quando falamos em festa junina, a decoração diz muito sobre o lugar e chama a atenção das pessoas. Dessa forma, opte sempre por enfeitar os lugares que você vai servir as comidas da celebração. Para o arroz doce, enfeite com um laço xadrez. Fica delicado e chama a atenção