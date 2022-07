Benefícios corporativos: saiba como escolher

Atrair talentos e manter os colaboradores satisfeitos não é uma tarefa fácil para o setor de RH. Um dos principais desafios é encontrar benefícios corporativos que agradem a todos, afinal, cada um tem suas preferências. No entanto, para encurtar o caminho, separamos valiosas dicas para você considerar antes da contratação de um pacote!

Atrair talentos e manter os colaboradores satisfeitos não é uma tarefa fácil para o setor de RH. Um dos principais desafios é encontrar benefícios corporativos que agradem a todos, afinal, cada um tem suas preferências. No entanto, para encurtar o caminho, separamos valiosas dicas para você considerar antes da contratação de um pacote!

Defina um orçamento para a contratação dos benefícios

Primeiramente, é preciso olhar para as finanças da instituição e definir um orçamento para a contratação dos benefícios. É um budget que deve concordar com a condição econômica da empresa, para não causar prejuízos lá na frente. Com o valor bem estabelecido, é possível encontrar opções compatíveis.

Estude bem o perfil dos colaboradores

Os trabalhadores da empresa não podem ser apenas números para a área de Recursos Humanos. Cada profissional tem uma história, carreira, sonhos, frustrações, problemas pessoais e detalhes que fazem dele único. Sendo assim, observe traços de personalidade, principais interesses e faixa-etária, por exemplo.

O ideal é descobrir o máximo de dados possíveis antes de ir atrás de benefícios, como um plano de saúde empresarial.

Faça benchmarking

A metodologia benchmarking serve, nesse caso, para identificar quais privilégios corporativos seus concorrentes dão aos colaboradores. No entanto, muita atenção: é saber que as comparações são para trazer ideias e referências para o seu departamento, não cópias.

Realize uma pesquisa com a equipe

A voz dos colaboradores deve ser ouvida, pois somente eles sabem exatamente o que preferem. Para isso, é interessante criar formulários de pesquisa de satisfação sobre os benefícios já existentes e pedir para indicarem outros. Desse modo, fica mais fácil encontrar maneiras de motivar os profissionais, atendendo suas necessidades e otimizando a experiência de trabalho.

É bem provável que, ao final do levantamento, o plano de saúde para empresas será o mais bem avaliado ou requisitado. Entre os melhores, podemos mencionar o plano de saúde Bradesco Empresarial.

Pesquise as opções de benefícios

Agora, chegou o momento de colocar a mão na massa e ir atrás das opções de benefícios disponíveis no mercado. Existem milhares de serviços e produtos variados, portanto, com certeza encontrará alternativas atraentes.

Uma opção de benefício democrático é o convênio médico, que citamos anteriormente. Aqui, nada melhor do que contar com o auxílio de uma corretora. Sua função é explicar cada modelo, como o que é PME plano de saúde e, ainda, indicar a escolha conforme plano de saúde empresarial preços.

Cheque a credibilidade da empresa que oferece os serviços

Uma companhia oferece os serviços perfeitos para você? Então, antes de fechar qualquer negócio, leia a opinião de clientes. Basta acessar sites que divulgam notas, avaliações e reclamações