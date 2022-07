PM registra homicídio em Assu, Apodi, Itaú, Tibau e Porto do Mangue neste sábado, dia 2

Nos cinco casos, as vítimas foram surpreendidas a tiros. Em Itaú, Pedrinho alimentava os porcos quando foi morto; Em Apodi, Rafinha foi morto no Soledade; Em Assu, Moisés foi morto no bairro Frutilândia; em Tibau, Kauã Sávio da Silva Moreira, de 17 anos, foi morto na casa da namorada; Em Porto do Mangue, o mossoroense Bodinho também foi surpreendido e morto a tiros (Foto: Assu Notícia)

A Polícia Militar registrou homicídio nos municípios de Porto do Mangue, Itaú e Assu, na tarde deste sábado, dia 2. O caso de Itaú, o corpo foi removido para exames na unidade do ITEP, em Pau dos Ferros, já os casos de Assu, Apodi, Tibau e Porto do Mangue, os exames são no ITEP, em Mossoró.

No caso de Itaú, a vítima conhecida por Pedrinho Vigia, estava alimentando seus porcos, quando teria sido surpreendido pelos assassinos. O óbito foi confirmado por uma equipe de saúde do município e a Policia Militar fez o trabalho de isolamento do local.

Em Apodi, a vítima estava na comunidade de Soledade, quando foi baleado e morto. Ele é conhecido por Rafinha e o corpo foi removido para exames em Mossoró e o caso será investigado pela Policia Civil do município.

Em Tibau, o mossoroense Kauã Sávio da Silva Moreira, de 17 anos, estava visitando a namorada quando foi morto a tiros por dois homens que fugiram numa motocicleta Bros, que havia sido tomada de assalto pouco antes na cidade. O corpo dele foi removido para exames em Mossoró e deve ser investigado pela Polícia Civil.

Em Assu, a vítima (Moisés) estava no bairro Frutilândia, conversando com amigos numa calçada, quando teria sido surpreendido pelos assassinos. Foi morto com vários tiros. A PM foi acionada ao local para preservar as provas. O caso será investigado pela Polícia Civil.

No caso de Porto do Mangue, a vítima é o mossoroenses conhecido por Bodim (Vitor Manoel Alves da Silva, de 22 anos). Ele estava numa residência, quando o assassino se aproximou já de arma em punho, mandou todos se afastarem e abriu fogo.

A Polícia Militar local fez o isolamento do local do crime a acionou o ITEP de Mossoró, juntamente com a Policia Civil para fazer a remoção do corpo. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Assu ou de Areia Branca.

Com informações de João Moacir, O Câmera, Apodi Agora, Assu Notícia e Focoelho.