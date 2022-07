PM registra mais duas ocorrências de homicídio em Mossoró-RN

José Geneci foi morto quando bebia com amigos na mesa de um bar, no Conjunto Promorar, na região do Santa Delmira. Já Pedro Henrique estava numa festa privada, numa chácara, perto da região dos Presídios, quando o local foi invadido por uma quadrilha armada, anunciando assalto e ele terminou sendo baleado e morto. Os dois casos serão investigados pela Divisão de Homicídios de Mossoró

A Polícia Militar registrou mais dois assassinatos em Mossoró/RN. As ocorrências aconteceram durante a noite deste sábado, 16, e madrugada deste domingo, 17, respectivamente na região do Santa Delmira e no Loteamento Dix Huit Rosado, perto dos presídios. Nos dois casos, os assassinos falaram que era assalto, mas a Polícia Civil desconfia que se trata de crime de homicídio.

O site O Câmera narra que José Geneci Pereira Gois, de 32 anos, estava bebendo com amigos num bar no Conjunto Promorar, que fica perto do Santa Delmira, quando chegou um homem armado, sozinho, anunciou o assalto e o matou com vários tiros. As outras pessoas que estavam no ambiente, inclusive na mesma mesa, nada sofreram.

Em outra ocorrência, já na madrugada deste domingo, no loteamento Dix Huit Rosado, que fica perto dos presídios, Pedro Henrique de Sousa Silva, de 18 anos, estava participando de uma festa privada numa chácara, quando teria chegado vários criminosos anunciando assalto. Pedro terminou sendo morto com vários tiros no local.

Nos primeiros levantamentos, através de coletas de informações no local e oitivas de testemunhas, apontam que Pedro Henrique estava armado e teria reagido atirando, ocasionando uma reação violenta da quadrilha que estaria assaltando o ambiente, que por sinal, segundo os proprietários, era uma festa privada, num ambiente de portão fechado. Não sabem como entraram.

Os bandidos levaram o que puderam de quem estava na festa, inclusive a arma de Pedro Henrique, deixando para trás muitas capsulas de pistola, de revólver, sangue no chão e medo de quem ocupava o ambiente. A Polícia Militar, assim como na ocorrência na região do Santa Delmira, chegou rápido ao local, mas não encontrou suspeito ou suspeitos. Isolaram os locais.

Nos dois casos, a Polícia Civil, acompanhada com a pericia técnica do Instituto Técnico-científico de Perícia (ITEP), periciaram os locais e removeram os corpos para exames na sede do ITEP. Serão produzidos relatórios pelo Plantão da Polícia Civil sobre os dois casos e repassados para a Divisão de Homicídios de Mossoró investigar.

