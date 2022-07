Atleta de Mossoró conquista o 5º melhor tempo do Brasil em campeonato nacional de natação

O jovem Arthur Pinheiro Santiago, de apenas 13 anos, conquistou o 5º melhor tempo do Brasil em sua categoria, no Campeonato Brasileiro de Inverno, competição de natação que aconteceu entre os dias 12 e 16 de julho, em Uberlândia, Minas Gerais.

Estudante do 7° ano, Arthur começou a nadar há 1 ano e meio apenas e compete pela escola onde estuda como bolsista e, também, pelo Projeto Nadar da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.

No mais recente campeonato do qual participou, Arthur competiu em duas provas: 100m livre e 50m livre, nos dias 15 e 16 de julho, respectivamente.

A competição aconteceu no turno da manhã, com a realização das eliminatórias e no turno da tarde, quando corriam as finais de cada prova, onde disputavam os oito melhores tempos das eliminatórias.

No dia 15, nas eliminatórias dos 100m livre, o atleta, conseguiu o tempo de 59.87 segundos, ficando na 11° colocação de um total de 45 atletas. Porém, devido às regras da competição, ele não concorreu nas finais desta prova.

No dia seguinte (16), Arthur nadou as eliminatórias da sua principal prova, os 50m livre, passando para as finais. O adolescente fez o 5° melhor tempo do campeonato, com 26.78 segundos, baixando seu tempo anterior que era de 27.17 segundos.

No mesmo dia, no turno da tarde, ocorreu a final da prova dos 50m livres, o aluno do concluiu a prova baixando ainda mais seu tempo para 26.57 segundos, terminando na 5° colocação entre os 44 atletas inscritos.

Com este resultado, Arthur ainda se tornou o 5º melhor tempo do Brasil em sua categoria.





OUTRAS COMPETIÇÕES

Também neste ano de 2022, Arthur Santiago já havia competido no Nordestão, realizado em maio, em Salvador, capital da Bahia.

Nesta ocasião, o atleta sagrou-se campeão dos 50m borboleta, cravando o 2° melhor tempo do Brasil.

O adolescente é natural de Fortaleza, no Ceará, mas o pai dele, Kayo Santiago, explica que a família veio morar em Mossoró quando o menino tinha apenas 1 mês de vida, o que o faz se considerar um mossoroense raiz.

Kayo, que além de pai é quem banca os custos das viagens para que o atleta possa competir, diz que segue em busca de apoio para que o filho possa continuar a representar a cidade de Mossoró nas demais competições.