Justiça nega que prefeita e vice de Tibau tenham utilizado empresa como “cabide de emprego”

A ação havia sido movida pela Coligação Adversária, Tibau da Gente, alegando que o então prefeito Josinaldo Marcos de Souza “Naldinho”, a atual prefeita Lidiane Marques da Costa, bem como o seu vice-prefeito Luiz Francisco de Souza, cometeram crime eleitoral realizado a contratação de funcionários terceirizados, por meio da CODESERV - Cooperativa de Trabalho Democrática de Serviços LTDA –, com fins eleitoreiros, tendo a empresa sido utilizada como “cabide de empregos”. No entanto, o juiz federal José Carlos Dantas Teixeira de Souza, da 49º Zona Eleitoral, entendeu que as provas apresentadas pelos denunciantes eram frágeis e não se sustentavam, julgando a ação improcedente.