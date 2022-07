Senador Jean é eleito um dos parlamentares mais influentes do Brasil. Jean é o único parlamentar do Rio Grande do Norte na lista dos “Cabeças do Congresso Nacional”, formada por 100 parlamentares, entre estes 69 deputados e 31 senadores. A lista é eleita anualmente pelo Departamento Intersetorial de Assessoria Parlamentar (Diap). De acordo com o Diap, a lista dos “cabeças” é composta por aqueles parlamentares que conseguem se diferenciar dos demais no processo legislativo, na capacidade de conduzir debates, negociações, votações, articulações e formulações.

Em 2021 o Senador Jean também esteve na lista dos “Cabeças do Congresso” e em 2020 foi mencionado pelo Diap como “parlamentar em ascensão”.

Esse destaque pode ocorrer pelo domínio do conhecimento sobre as pautas, senso de oportunidade, eficiência na leitura da realidade, que é dinâmica, e, principalmente, facilidade para conceber ideias, constituir posições, elaborar propostas e projetá-las para o centro do debate, liderando essa repercussão e tomada de decisão.

“Ficamos muito honrados com esse reconhecimento da nossa atuação no Congresso. Trabalhamos muito e diariamente para entregar o melhor para o Brasil e para o Rio Grande do Norte, e essa homenagem é fruto desse trabalho”, declarou o Senador Jean.

O parlamentar do Rio Grande do Norte é o líder da Minoria no Senado Federal e líder do Partido dos Trabalhadores no Congresso. Desde que assumiu a cadeira, tem se destacado nas pautas relacionadas a energias renováveis e desenvolvimento sustentável.

Jean relatou o Marco das Ferrovias, projeto que devolverá a vida às linhas férreas do país. Ele é o autor da lei que vai regular toda a exploração de energia offshore no Brasil, PL que deve ter grande impacto no RN em virtude da capacidade de exploração eólica no mar do estado potiguar. Também é do Senador Jean a proposta de criação de uma conta de compensação para reduzir o preço dos combustíveis pagos pelos consumidores.

O parlamentar tem dialogado também para a duplicação da BR-304 no Rio Grande do Norte até o Ceará, tendo colocado a obra na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual. Alem disso, tem levantado o debate e articulou recursos para bancar um estudo de viabilidade para a reestruturação do porto de Natal.

Atualmente, o senador está relatando o Marco da Mobilidade Urbana, uma lei nacional que pretende resolver os problemas de transporte e mobilidade nos estados e municípios.

“São projetos e propostas estruturantes e importantes para o nosso país e para o nosso estado. Tenho muito orgulho do caminho que temos trilhado no Congresso, porque sei dos avanços que temos conseguido para melhorar a vida do povo brasileiro e potiguar”, disse o Senador Jean.