PRF apreende carga com 17 mil maços de cigarros contrabandeados no RN

Na tarde desta quarta-feira (20), a Polícia Rodoviária Federal apreendeu um veículo transportando com 17 mil maços de cigarros contrabandeados no interior do Rio Grande do Norte.

A apreensão aconteceu na altura do Km 235 da BR-304, no município de Riachuelo, na região central potiguar.

A carga foi encontrada em um Meriva de cor branca. Ao avistar a PRF, o condutor tentou fugir, realizando manobra brusca em local proibido e em alta velocidade.

Ao perceber que não conseguiria escapar, parou no acostamento e desembarcou. Os maços de cigarros foram encontrados sem a devida documentação legal, o que caracterizaria o crime de contrabando.

A mercadoria e o veículo apreendidos foram levados para a sede da Receita Federal e deverão ser liberados após regularização da documentação.