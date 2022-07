Jogos Escolares de Mossoró serão realizados no mês de novembro

A Secretaria Municipal de Educação (SME) dá sequência aos preparativos para a realização dos Jogos Escolares de Mossoró (JEMs), que voltam acontecer após dois anos.

O evento, que chega em 2022 a sua XXIII edição, será promovido no mês de novembro. Nesta quinta-feira (21), a SME reuniu educadores físicos que atuam na Rede Municipal para alinhar pontos referentes à competição.

“O encontro com os professores de Educação Física foi muito oportuno e bastante produtivo. Foi possível alinhar as expectativas para a realização da XXIII edição dos JEMs, além de ouvir as demandas especificas desses profissionais, sempre na perspectiva do diálogo e respeito que convergiram em uma direção comum: oferecer sempre o melhor para nossos alunos e alunas”, destacou Hélio Oliveira, gerente de Avaliação, Planejamento, Inovação e Tecnologia da SME e presidente da comissão organizadora dos jogos.

O professor Alexandre Andrade, coordenador do Ensino Fundamental Anos Finais e Educação de Jovens e Adultos (EJA) da SME, e também membro da comissão organizadora dos jogos, reforça a importância do encontro realizado nesta quinta-feira (21).

“Discutimos junto aos professores de Educação Física o alinhamento dos Jogos Escolas de Mossoró. O momento foi bastante produtivo, esclarecemos dúvidas sobre a retomada desta competição esportiva escolar e sua importância para os alunos do Ensino Fundamental e EJA no desenvolvimento de práticas corporais em suas diversas formas de codificação e significação social, permitindo aos discentes atuarem, de forma ativa, na construção do conhecimento”, pontuou.

João Paulo, discente de Educação Física da Rede Municipal, participou do encontro e destacou a sua alegria com a retomada dos jogos.

“Ficamos muito felizes com essa notícia, porque os jogos fazem parte do calendário escolar e são um momento das crianças se socializarem, trabalharem também a questão física, clínica. O esporte é uma ferramenta que ajuda bastante na construção do cidadão”, disse.

“É um momento de suma importância, onde nós vamos resgatar um evento como o JEMs, que traz várias modalidades, e mantém o congraçamento entre o corpo docente e corpo discente das escolas da Rede Municipal de Ensino e da rede privada, propiciando a descoberta de novos talentos, o surgimento de novas modalidades, colocando o esporte em evidência”, acrescentou o professor Antônio de José, que é também 2º vice-presidente do Conselho Regional de Educação Física.

Os JEMs serão realizados na primeira quinzena de novembro, reunindo não apenas escolas municipais, mas também estaduais, federais e da rede privada. Os estudantes participarão da competição disputando modalidades como Atletismo, Basquete, Futebol, Futsal, Handebol, Voleibol Indoor, Voleibol de Praia, Xadrez e Badminton.