Quais as tecnologias emergentes do futuro motivando o crescimento do entretenimento?

O impulso no sentido do tema em torno do metaverso tem atraído os grandes nomes da tecnologia onde o panorama empresarial se desenvolve na direção de mundos artificiais. Desde o anúncio do Meta, a Microsoft se lançou na aventura com vários planos para um metaverso total e imersivo.

As principais tecnologias do futuro passam pelos conceitos da realidade virtual (RV) e da realidade aumentada (RA). Embora muito se fale de equipamentos de realidade virtual e ambientes 3D nos tempos atuais, estes conceitos embora presentes no entretenimento há algum tempo tem vindo a se aperfeiçoar oferecendo uma experiência completa e divertida de entretenimento.



O futuro das tecnologias passa pela adoção das tecnologias de RA e RV à escala global que vai muito além dos videogames. É possível conhecer a evolução esperada das tecnologias entre os vários exemplos encontrados no entretenimento, como a plataforma de cassino MrBet que destaca a integração de ambientes virtuais e cassino ao vivo na sua seleção de jogos de cassino online. Conceitos um pouco por todo o entretenimento que vão transformando a oferta de conteúdo no entretenimento.

Dinâmica da Realidade Virtual e Aumentada

A força das atuais tecnologias de realidades RA e RV estão se popularizando entre os jogadores e entusiastas do entretenimento. Começando pelo universo de RV nos videogames, o desenvolvimento de equipamento como os óculos de RV tem sido gradual desde 2012 e os anos recentes começaram a apresentar opções mais competitivas não só presentes em consolas, mas agora também no smartphone.





Com a evolução de cada geração, estes sistemas de RV oferecem campos de visão mais amplos, telas mais interativas e resoluções aumentadas. Os grandes desenvolvedores como a Valve se destacaram na inovação ao lançarem títulos populares como Half-Life: Alyx onde as audiências tiveram a oportunidade de experimentar o melhor da imersão RV.

No caso da RA, a maior popularização deste tipos de jogos foi sem dúvida demonstrada pelo lançamento de 2016 do Pokémon Go que continua atualizando seus eventos e se mantendo atual. Este título conquistou jogadores de todas as idades, de todos os estilos de vida, mostrando como a simples integração a partir de GPS e gráficos aumentados poderia proporcionar caminhos de envolvimento consistente.

Como efeito secundário de um maior envolvimento no jogo, o mercado de VR viu recentemente uma expansão significativa nas oportunidades comerciais destacando uma experiência inovadora de gerir negócios ou atividades. À medida que a acessibilidade vai crescendo no metaverso vai apresentando sinais de desenvolvimento tão relevantes atualmente como as criptomoedas e os NFT.

Sistemas de nova geração

Um dos exemplos mais promissores destas novas oportunidades pode ser encontrado na engenharia. Com a RV, os designers e engenheiros podem simular seus projetos através de uma representação em detalhe de plantas em 3D permitindo ganhar um conjunto de indicadores simulados para o mundo real. O design de arquitetura é mais que nunca aproveitado por estas capacidades de desenho em 3D e até no metaverso oferecendo uma nova forma para os arquitetos prepararem, projetarem e apresentarem os seus modelos em praticamente todas as fases de execução.

Também a evolução de cassino online tem elevado a experiência de jogo a novos níveis. Na atualidade a ampla seleção de jogos de mesa, títulos ao vivo, slots e muito mais vão integrando as novas tecnologias para melhorar a competitividade dos seus jogos além das expetativas dos jogadores.

Até nos esportes ao vivo, é possível observar essa transformação onde o jogador conta com mais opções de controle para assistir e acompanhar os seus eventos favoritos.As capacidades de transmissão de dados através da tecnologia 5G vêm também elevando as expetativas entre os entusiastas do entretenimento permitindo um acesso com velocidades bem elevadas. Isto permitirá aos usuários uma melhor qualidade no acesso ao entretenimento que estará disponível em qualquer lugar e dispositivo.

Especialmente no entretenimento, a realidade aumentada apresenta fortes expetativas de crescimento na interação do mundo virtual com o real que será certamente uma adoção global da indústria nos próximos anos.





O mais importante nos mundos inovadores de RA e RV no entretenimento é o potencial que estes sistemas têm para juntar o entretenimento com outras atividades essenciais do cotidiano. Como observado no Pokémon Go, os videogames podem oferecer uma forma de encorajar os jogadores a fazer exercício, participar em torneios e interagir com jogadores reais presencialmente. Isto sendo algumas ideais e vantagens nas diversas possibilidades oferecidas pela tecnologia.

Numa altura em que as maiores empresas do mundo estão apostando nestas tecnologias, existem várias expetativas de entrada no que poderia ser a primeira era dourada de realidade virtual e aumentada.

À medida que o equipamento melhora, e os aplicativos continuam a ser desenvolvidos existe muita euforia em torno de uma experiência de entretenimento completa e totalmente imersiva. Nos vários cenários, estas tecnologias vão motivando o crescimento do entretenimento e facilitando o desenvolvimento de outras áreas essenciais.