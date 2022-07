Os três melhores sites para ganhar seguidores no Instagram

A estratégia de comprar seguidores para o Instagram é uma das principais escolhas de quem quer crescer no Instagram, essa estratégia já foi utilizada e ainda hoje é aproveitada por diversos famosos que estão no auge da carreira.

Crescer no Instagram pode parecer desafiador quando não se conhece estratégias como a de comprar seguidores no Instagram.

É necessário ter cuidado ao escolher um site para comprar seguidores, pois existem sites que oferecem o serviço mas na prática não cumpre com a entrega de seguidores reais, por isso testamos alguns sites e selecionamos 3 sites seguros para comprar seguidores.

Quais os três melhores sites para comprar seguidores no Instagram?

seguidores.store

gramsure.social

agenciazuric.com

Realizamos um teste avaliativo com 18 sites com o foco na compra de seguidores Instagram mais populares na internet, e somente 3 deles foram selecionados como seguros e confiáveis para comprar seguidores no Instagram.

O site seguidores.store foi eleito recentemente pelo Portal UOL como o site mais seguro para comprar seguidores para o seu perfil buscando o seu crescimento de modo confiável.

Comprando com esse site você consegue garantir total segurança na sua compra, garantindo que de fato você está pagando por seguidores reais e não por seguidores fakes ou fantasmas que prejudicam a sua conta prejudicando o engajamento.

O gramsure.social opera há anos no mercado com o foco em fazer a conta do Instagram de seus clientes crescerem com qualidade de forma orgânica.

Assim como o gramsure.social o site da agenciazuric.com a compra também é 100% segura com recursos de segurança exclusivos como por exemplo a emissão de nota fiscal que comprova que você está adquirindo um serviço da Agência de Marketing Digital.

Esse site trabalha com a venda de vários serviços um deles é visualizações para reels, mas se seu objetivo é comprar views recomendamos o site agence-algerie.com

No agenciazuric.com o serviço prometido pelo site é totalmente entregue, sendo todos os seguidores reais e brasileiros que não põe em risco a sua conta pois não infringe as normas e diretrizes do Instagram.

O agenciazuric.com atua há anos no mercado de seguidores e já ajudou diversas contas a alcançarem a visibilidade dentro da rede de comunicação que mais cresce no mundo inteiro, o Instagram.

Qual o melhor site para comprar seguidores?

O melhor site para comprar seguidores é o seguidores.store pois foi o site que melhor se posicionou dentre todos os sites testados pela nossa equipe desempenhando os melhores resultados no mercado de seguidores reais.

Acessando o site oficial: www.seguidores.store você consegue conferir que o design do site é totalmente voltado para acessibilidade com mini tutorial para que você não tenha dificuldade na hora de comprar seguidores.

O seguidores.store é um dos sites mais bem avaliados pelos clientes no mercado de compra e venda de seguidores no Brasil.

Em quanto tempo recebo os seguidores no meu perfil?

Depende muito do site que você escolherá para comprar seguidores no Instagram pois cada um pode variar em relação a entrega dos seguidores reais para sua conta.

Embora cada um dos sites tenha seus prazos, podemos perceber que uma média entre eles é de 50 segundos a 5 minutos após a confirmação do pagamento, o PIX é o mais rápido de aprovar e consequentemente liberar os seguidores reais no perfil.

Todos possuem um prazo máximo de 24 horas para entregar os seguidores na conta dos seus clientes após a aprovação do pagamento

Quais as formas de pagamento?

Sabemos que nem sempre querer é poder, às vezes as contas acabam nos pegando de surpresa, seja um gasto excessivo, um imprevisto, ou qualquer outra coisa que saia do nosso planejamento por isso pesquisamos as principais formas de pagamento dos sites.

Embora cada um ofereça o mesmo serviço de forma individual, todos possuem as mesmas formas de pagamento, sendo todas 100% seguras e com garantia estendida.

As principais formas de pagamento são: PIX, Transferência Bancária, Cartões de crédito e débito, boleto, pagamentos via Mercado Pago e PagSeguro

É seguro comprar seguidores e curtidas?

Essa é uma das principais perguntas de quem quer comprar seguidores e curtidas para Instagram mas tem dúvidas se terá segurança na compra, e isso é muito importante não só para a compra de seguidores insta, mas para qualquer serviço ou produto que queiramos comprar.

No entanto, essa pergunta sobre as compra seguidores no insta dependerá muito do site que você escolherá para comprar seguidores Instagram, se for um dos três que citamos podemos garantir a segurança da compra, em outros não podemos garantir

Só conseguimos garantir a compra de seguidores nos sites que citamos aqui porque foram devidamente testados e aprovados, os outros 15 sites testados foram reprovados por não atenderem aos critérios de segurança e qualidade.

Muitos sites oferecem a compra de seguidores fakes que prejudicam a sua conta, por isso é recomendado comprar seguidores em sites seguros que entregam seguidores reais que promovem visibilidade e crescimento para seu perfil.