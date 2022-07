Atrativos de Mossoró são apresentados na Feira dos Municípios e Produtos Turísticos do RN

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (Sedint) participou do 13º Fórum de Turismo do RN e da 8ª Feira dos Municípios e Produtos Turísticos do RN (FEMPTUR) ocorrido entre os dias 21 a 23 de julho, no Centro de Convenções, em Natal.

A comitiva da Sedint montou toda uma estrutura em um estande com 42m² que possibilitou apresentar os atrativos e produtos turísticos pertencente a Mossoró, por meio de exposição de vídeos, incluindo as festividades tradicionais do município, a apresentação de Rotas Turísticas, meios de hospedagens, estrutura do receptivo local e toda a infraestrutura logística para o turista chegar, poder circular na cidade até seu retorno, entre outras informações relacionadas que a equipe da secretaria, presente na Feira, pôde transmitir.

A Sedint apresentou aos turistas e a vários empreendedores do trade turístico nordestino e de outras regiões do país que visitaram o estande, o Turismo de Negócios como o agronegócio, salinas, petróleo etc; o Turismo Religioso presente na festa de Santa Luzia, festa de São João e outras e o artesanato da cidade por meio dos rótulos das cervejas artesanais, das aguardentes, dos doces e compotas entre outros produtos que despertam o interesse dos turistas e que o município possui. Também foi oferecida uma degustação do melão de Mossoró.

“Vários empreendedores do trade turístico nordestino e de outras regiões do país visitaram o estande, onde receberam informações, folhetos, cópias dos vídeos produzidos, formas de contato com o trade e com a própria Sedint, informações sobre o planejamento do turismo na cidade sob a ótica da Prefeitura de Mossoró dentre outras. O saldo foi muito positivo e a expectativa é de resposta forte com a demanda maior de visitação na cidade e região, já que Mossoró é a cidade central do Polo Costa Branca”, declarou o titular da pasta, Franklin Filgueira.