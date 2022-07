Feira voltada a divulgar o empreendedorismo feminino em Mossoró será realizada neste sábado, 30

A 1ª Feira de Mulheres Empreendedoras e Artesãs - FEMEA, idealizada pela artesã Michele Angélica, reunirá 55 stands de mulheres microempreendedoras do município, em um evento aberto ao público e totalmente gratuito. Michele contou ao MOSSORÓ HOJE que a ideia do FEMEA é divulgar o trabalho dessas mulheres que, muitas vezes, não têm oportunidade de expor seus produtos em espaços físicos e acabam recorrendo apenas a vendas online. A feira vai acontecer no Hotel Villa Oeste, das 13h às 20h. A entrada é franca, mas a organização pede que, se assim desejar, o visitante leve um pacote de absorvente para doação a mulheres em situação de vulnerabilidade.