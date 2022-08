Família veio do Ceará agradecer aos PMs que salvaram o pequeno Zayon

O bebê Zayon Gomes estava com os pais se deslocando num veículo do Estado da Paraíba para o Ceará quando, ao passar por Mossoró, se envolveram num acidente com uma carreta. O bebê estava com hemorragia e os policiais conseguiram estancar o sangramento e leva-lo em tempo para receber os cuidados médicos no HRTM. "Muito gratificante, um sentimento inexplicável de dever cumprido", diz o soldado Keynes

A família de Tais Mara Gomes Moura veio do Estado do Ceará a Mossoró para agradecer aos policiais Reis (Sargento), Keynes (soldado) e Dos Santos (soldado feminino) por ter salvo do filho dela, Zayon Gomes de Moura, no dia 22 de julho passado, após um acidente envolvendo o carro da família com uma carreta na BR 304, perto da Rodoviária.

Os policiais relatam que estavam na guarnição do II Batalhão de Polícia Militar, chefiada pelo sargento PM Reis, composta pelos soldados Keynes e Dos Santos, quando se depararam com um acidente envolvendo um carro pequeno e uma carreta. Foram socorrer as vítimas.





Entre as vítimas, um bebê de colo: Zayon Gomes Moura, que apresentava quadro grave de hemorragia. Os policiais conseguiram estancar o sangramento, enquanto levavam o beber para receber cuidados médicos no Hospital Regional Tarcísio Maia. O salvaram.

A família estava se deslocando da Paraíba para o Estado do Ceará, quando, ao passar pelo Complexo Viário do Abolição, em Mossoró, se envolveram no acidente. Neste sábado, 30, a família do bebê veio pessoalmente a Mossoró agradecer aos policiais que o salvaram.

“Muito gratificante, um sentimento inexplicável de dever cumprido. Só nos inspira pra que cada dia a gente possa fazer nosso trabalho cada vez melhor”, diz o policial militar Vitor Keynes falando em nome de todos da guarnição. “Ficamos todos felizes”, acrescenta.