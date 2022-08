“Eu fiz o parto da minha filha pra não ver ela morta”, diz avó de bebê que nasceu em casa, em Areia Branca

O caso aconteceu neste domingo (31) e vários boatos sobre o nascimento do bebê se espalharam pelas redes sociais. Em entrevista para o site Zona Fashion, de Areia Branca, a avó desmentiu boatos sobre ter cortado o cordão umbilical com uma gilete. Disse que utilizou uma tesoura, que foi esterilizada com álcool gel e que não sabia que a filha estava grávida até o momento do parto. Após o nascimento, a família acionou o SAMU. A mãe e o recém nascido foram levados para a Maternidade da cidade e, em seguida, transferidos para o Hospital Maternidade Almeida Castro, em Mossoró. Ambos estão internados e ainda precisam de cuidados médicos, mas passam bem. O caso será acompanhado pelo Conselho Tutelar de Areia Branca.