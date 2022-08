Cantor Giannini Alencar será uma aposta do PSDB para deputado federal

Com 611 mil seguidores no Instagram e fazendo sucesso em todo RN, cantor natural de Olho D'Água do Borges naturalizado em Mossoró, afirma que defender a Cultura, a Juventude, o empreendedorismo, a Saúde Mental e a Vida! Na corrida por um cargo eletivo pelas cores do PSDB, Giannini Alencar fará dobradinha com o deputado estadual Ezequiel Ferreira.

Jovem e forrozeiro de sucesso na capital e no interior, o cantor Giannini Alencar decidiu entrar para a política. No PSDB será candidato a Deputado Federal e vai defender a Cultura Popular e as oportunidades para Juventude. O cantor fará dobradinha com o deputado Ezequiel Ferreira (PSDB), que abonou sua ficha partidária este ano. Na política tem experiência na família. Seu pai, Jaime Fernandes Júnior já foi Vereador, Vice-Prefeito e Prefeito na sua cidade natal, Olho D’água do Borges. Seus avós, tanto o paterno quanto o materno também já foram parlamentares!

Cantor, músico, compositor e produtor musical, empresário, Giannini Alencar é um artista de inúmeros talentos e estes foram os responsáveis pelo destaque no cenário musical. Dentre as suas composições, a mais conhecida é “Estilo Namorador”, que se tornou sucesso nacional, na voz de Wesley Safadão.





Entre outras, é autor do tema do ‘Pingo da Meidia’, no Mossoró Cidade Junina, do jingle do Programa Digaí (InterTV) e “Agora Somos um Só” ( Anjo ), que o projetou no cenário local, sendo umas das mais tocadas nas rádios do Estado. O primeiro cantor sanfoneiro a participar de um Reality Show, de música, na Tv Brasileira. Também cursou música ( Licenciatura ) na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte ( UERN ), e já liderou projetos musicais, lecionando em polos culturais de vários municípios do estado, inclusive dando aula de sanfona, que foram extensões da Orquestra Sanfônica Otaviano Pinto ( Orquestra de Sanfonas de Mossoró ). Ele vem fazendo shows e tem agenda lotada em vários interiores e cidades importantes do RN.



Nascido no Rio Grande do Norte, Giannini Alencar é de Olho D’Água do Borges, no Alto Oeste Potiguar. E começou a carreira artística em 2003. Ele estudou no Conservatório e Escola de Música de Mossoró. Também tem amigos e projetos no Oeste Potiguar. “Serei um jovem em defesa de oportunidades para aqueles que como eu, saíram do interior e vieram construir uma carreira de sucesso, através do meio artístico e da valorização da cultura popular”, explica Giannini. Este ano, o cantor assinou a ficha de filiação do PSDB durante o evento “Como será o mundo influenciado por você? Giannini tem forte atuação no Instagram e hoje tem mais de 611 mil seguidores em todo interior Potiguar.