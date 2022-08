Pesquisa Genial/Quaest: Lula na frente com 44% das intenções de voto, seguido por Bolsonaro, com 32%

Pesquisa Genial/Quaest para as eleições presidenciais de 2022, divulgada em primeira mão pela CNN nesta quarta-feira (3), traz o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente, com 44% das intenções de voto no primeiro turno, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), com 32%.

Depois aparecem Ciro Gomes (PDT), com 5%; André Janones (Avante) e Simone Tebet (MDB), com 2%; e Pablo Marçal (Pros), com 1%.

Seis nomes incluídos na pesquisa não pontuaram: Felipe d’Avila (Novo), José Maria Eymael (DC), Leonardo Péricles (UP), Luciano Bivar (União Brasil), Sofia Manzano (PCB) e Vera Lúcia (PSTU). Bivar desistiu da disputa no último domingo (31).

Os que dizem que irão votar em branco, anular ou deixar de votar somam 6%. A proporção dos indecisos também é de 6%.

Levando em consideração somente os votos válidos — o que exclui brancos e nulos–, Lula teria 51% e poderia vencer no primeiro turno, marcado para 2 de outubro, na margem de erro da pesquisa, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Duas mil pessoas foram entrevistadas face a face entre os dias 28 e 31 de julho. O levantamento tem 95% de confiança. Ou seja, se 100 pesquisas fossem realizadas, ao menos 95 apresentariam os mesmos resultados dentro desta margem.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-02546/2022.

Também foram testados três cenários de segundo turno. Confira abaixo os resultados.

Primeiro turno

Intenção de voto estimulada para presidente

Cenário I

Lula (PT) — 44%

Bolsonaro (PL) — 32%

Ciro Gomes (PDT) — 5%

André Janones (Avante) — 2%

Simone Tebet (MDB) — 2%

Pablo Marçal (Pros) — 1%

Felipe d’Avila (Novo) — 0

José Maria Eymael (DC) — 0

Luciano Bivar (União Brasil) — 0

Leonardo Péricles (UP) — 0

Sofia Manzano (PCB) — 0

Vera Lúcia (PSTU) — 0

Indecisos – 6%

Branco/Nulo/Não vai votar – 6%

Segundo turno

Intenção de voto estimulada para presidente

Cenário I

Lula (PT) — 51%

Bolsonaro (PL) — 37%

Indecisos – 9%

Branco/Nulo/Não vai votar – 3%

Cenário II

Lula (PT) — 51%

Ciro Gomes (PDT) — 27%

Indecisos – 19%

Branco/Nulo/Não vai votar – 3%

Cenário III

Lula (PT) — 55%

Simone Tebet (MDB) — 22%

Indecisos – 20%

Branco/Nulo/Não vai votar – 4%