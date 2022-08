Pesquisa Exatus/AgoraRN confirma Isolda a frente nas intenções de voto em Mossoró

Nesta quinta-feira, 4 de agosto, a atual deputada estadual e pré-candidata à reeleição apareceu em 1° na pesquisa do Instituto Exatus Consultoria divulgada pelo jornal Agora RN. Isolda é atualmente a única representante de Mossoró no legislativo estadual reconhecida como a mais produtiva da Assembleia Legislativa. Na pesquisa de hoje, ela aparece com 3.88% como primeira colocada geral entre os preferidos dos eleitores de Mossoró para a reeleição.