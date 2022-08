PSB e AVANTE se unem por Rafael Motta para o Senado e Jorge para a AL

“O Avante entende que Rafael Motta é o melhor nome para o Senado e está mais alinhado com nossas propostas e projetos para o Rio Grande do Norte”, disse Jorge do Rosário, presidente do Avante RN e pré-candidato a deputado estadual. O atual deputado Sousa será candidato a primeira suplência de Rafael Motta. Ele desistiu da reeleição a Assembleia Legislativa do RN e anunciou apoio a Jorge do Rosário

Está decidido. O avante bateu o martelo nesta sexta-feira (05) e estará ao lado do PSB na coligação majoritária que homologou a candidatura de Rafael Motta para o Senado. Os dois partidos já sinalizaram, apoiar a reeleição de Fátima Bezerra ao Governo do Estado e os dois partidos já declararam apoio a campanha de Lula a Presidência.

Com a decisão, o atual deputado federal Rafael Mota, do PSB, que tem como candidato a primeiro suplente o atual deputado estadual Sousa, terá o empresário Jorge do Rosário, candidato a deputado estadual, que já caminha com apoio de Sousa.

“O Avante entende que Rafael Motta é o melhor nome para o Senado e está mais alinhado com nossas propostas e projetos para o Rio Grande do Norte”, disse Jorge do Rosário, presidente do Avante RN e pré-candidato a deputado estadual.

Jorge do Rosário persegue, de forma implacável, a ideia de implantar políticas públicas para gerar empregos, em especial nas regiões do Interior do Rio Grande do Norte, sem perder de vista o que já existe na região da Grande Natal.

Segundo Rafael Motta, além do alinhamento com o projeto de desenvolvimento para o RN, o apoio do Avante fortalece a sua caminhada rumo à vitória. Ele caminha paralelo ao sistema majoritário que apoia: vota em Fátima Bezerra e em Lula. Segundo ele, não abre mão disto.

“Estamos felizes e preparados para essa grande luta. Temos o melhor candidato e a certeza de que o povo sabe disso”, disse o deputado Souza, primeiro-suplente de Rafael Motta. Souza, que não é candidato à reeleição na Assembléia, se aliou a Jorge do Rosário e agora a Rafael Motta.

Os nomes para esta eleição que vão concorrer ao posto de Governador do Rio Grande do Norte ficaram definidos nesta sexta-feira, quando se fechou o calendário eleitoral das convenções partidárias. Vão concorrer ao Governo:

Fábio Dantas (Solidariedade);

Rosália Fernandes (PSTU);

Daniel Dantas (PSOL);

Rodrigo Vieira (DC);

Bento da Silva (PRTB);

Clorisa Linhares (PMB);

Styvenson Valentim (Podemos)

Governadora Fátima Bezerra (PT), que busca a reeleição.

Para o Senado, os principais nomes são:

Carlos Eduardo (PDT)

Rogério Marinho (PL)

Rafael Motta (PSB)

Freitas Junior (PSOL)

Dário Barbosa (PSTU)

Shirlei Medeiros (DC)

Marcelo Guerreiro (PRTB)