Prefeitura e Voltalia ensinam jovens a tocar violão na Serra do Mel-RN

Atividades estão sendo desenvolvidas nas Vilas Amazonas e Ceará, atendendo as crianças que estão matriculadas nas escolas, com boas notas e freqüência em sala de aula. Além de ajudar na educação, na formação cultural, também contribuiu com a educação e descobrir talentos musicais

Parceria entre Prefeitura de Serra do Mel, através da Secretaria de Educação e a empresa Voltalia está levando até crianças e jovens da escolas das vilas Ceará e Amazonas o projeto social “Música na Escola”.

O município de Serra do Mel, criado nos final dos anos oitenta para produzir caju e castanha, com mais de mil famílias assentadas em 22 vilas rurais e uma administrativa, teve a sua geografia modificada com a instalação de centenas de parques eólicos nos últimos anos, quase todos administrados pela Voltália.

De acordo com a secretária de Educação, Milane Azevedo o projeto tem como objetivo levar um pouco da arte musical para cerca de 50 alunos, entre 9 e 16 anos, que terão aulas semanais com um professor qualificado. Também termina por contribuir para descobrir talentos musicais.

“Eles vão ter disponível todos os materiais didáticos necessário para as aulas, pois entendemos que a música está presente em todas as culturas e pode ser utilizada como fator determinante nos desenvolvimentos motor, linguístico e afetivo de todos os indivíduos”, ressaltou a secretária.

Para participar do projeto “Música na Escola”, os alunos devem cumprir alguns requisitos, como por exemplo, não faltar às aulas, fazer as atividades escolares, ter bom comportamento e notas boas.

“Gostaria de mais uma vez ressaltar a importância das grandes parcerias que a gestão municipal vem realizando com a empresa Voltalia, que só tem gerado bons frutos para nossas crianças e a todo município”, disse Milane Azevedo.

No caso, além dos empregos, também o apoio ao Executivo Municipal a Voltalia ajuda na educação e também na formação profissional do jovens e adultos do município para trabalhar nos parques.