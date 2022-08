TJP confirma condenação de réu a 18 anos de prisão pelo homicídio da menina Geane

O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri Popular da Comarca de Mossoró decidiu, novamente, pela condenação de Gedean Zacarias de Souza, de 24 anos, pelo rapto, tortura, homicídio e carbonização do corpo da menina Geane de Melo Nogueira, de 12 anos, no dia 4 de novembro de 2018, nas Malvinas, em Mossoró.

O réu já havia sido condenado pelo crime em dezembro de 2021, mas a defesa dele recorreu da sentença. O novo julgamento foi realizado na manhã desta segunda-feira (8), no Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins.

O Ministério Público do Rio Grande do Norte, representado pelo promotor público Armando Lúcio Ribeiro, voltou a pedir a condenação do réu por homicídio triplamente qualificado. Já a defesa, seguiu alegando negativa de autoria.



A menina Geane, na época com 11 anos, foi raptada de frente da casa dos avós, arrastada no meio da rua, torturada, assassinada e ainda teve o corpo carbonizado.

Tudo isso, em vingança pelo homicídio do bebê Anthony Calleb, ocorrido um dia antes.Os irmãos de Geane tentaram matar o pai de Calleb, mas o disparo acabou atingindo e matando o bebê. Geane e Calleb, dois inocentes, acabaram sendo vítimas da briga de facções.

O júri popular, presidido pelo Juiz Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros, durou cerca de 6h. Por volta das 15h30, o Conselho de Setença, formado por outros sete jurados (diferentes dos que atuaram na primeira condenação), confirmou a culpa de Gedean no caso.

Com a decisão, o juiz proferiu a dosimetria da pena, novamente estabelecida em 18 anos de prisão em regime fechado.

Gedean, que já cumpre pena por outros crimes, será mandado de volta ao presídio, onde seguirá cumprindo a pena.

Ao todo, sete pessoas foram acusadas de participação no crime. Além de Gedean, já foram condenados Danilo Souza de Lucena, Fábio David da Silva Aquino e Maria Luisa de Moura Diogenes. Já Letícia Vital Ramos, foi julgada e inocentada. O MP está recorrendo neste último caso. Ainda há um acusado foragido e outro que acabou sendo assassinado.