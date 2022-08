Para Ezequiel, o êxito nas eleições está na melhora de vida do povo Potiguar

Os líderes do PSDB no RN e do Brasil reuniram os candidatos a deputado estadual e federal do Rio Grande do Norte em Natal nesta terça-feira, dia 9, para discutir os caminhos que vão percorrer nas eleições de 2022. Com uma nominada forte, partido espera conquistar cadeira na Câmara Federal e várias na Assembleia Legislativa do RN.

Os candidatos e membros de suas equipes participaram nesta terça-feira (9), de uma palestra sobre formação política com o diretor Executivo do PSDB Nacional, economista Sérgio Silva, e assessor do presidente nacional da sigla, Bruno Araújo.

Na pauta, a importância das Eleições Proporcionais para o fortalecimento da Federação PSDB/Cidadania no Rio Grande do Norte e no Brasil. O presidente estadual do PSDB, deputado Ezequiel Ferreira de Souza abriu o evento.

“A relevância da formação das nominatas do PSDB com o Cidadania no nosso Estado, com nomes capacitados, além de suas equipes, tem foco para que todos desempenhem os seus papéis de forma eficiente, mostrando a população pautas e anseios do Estado”, afirma.

Continua... “O êxito nas eleições da nossa chapa passa pelo comprometimento com os ganhos sociais e econômicos, melhorando a vida do Potiguar. Aqui temos homens e mulheres com lutas e bandeiras em todas as regiões”, disse Ezequiel Ferreira.

O diretor Executivo PSDB Nacional, Sérgio Silva, reconheceu que o Rio Grande do Norte criou condições para entrar “grande” na disputa eleitoral de 2022 e sairá dela fortalecido. Ele frisou que o partido lançará candidatos fortes a deputado estadual e a federal.

“O PSDB nacional dará total apoio para o RN ter pelo menos um federal. Mostramos a maior bancada a importância dessa conquista”, afirmou Sergio Silva.

O objetivo da palestra é a expectativa para que a qualificação resulte no exercício de mandatos com excelência. “O PSDB visa qualificar, preparar e treinar nossos candidatos, e nossas candidatas, além de suas equipes, para que consigam cumprir sua missão: conseguir processo eficiente de comunicação com a população levando conteúdo, a discussão do futuro do país e a defesa da democracia”, frisou Sérgio Silva.

A bancada do PSDB na Assembleia Legislativa conta hoje com 12 deputados: Gustavo Carvalho, Tomba Farias, Raimundo Fernandes, José Dias, Albert Dickson, Ubaldo Fernandes, Galeno Torquato, Nelter Queiroz, Kleber Rodrigues, Getúlio Rêgo e Dr Bernardo, além de Ezequiel Ferreira, que presidente o Poder Legislativo.

Nomes novos chegaram como o médico Dr. Kerginaldo Jácome, que tem forte atuação no Alto Oeste Potiguar, além do jovem vereador Waltinho Veras, que concorre a deputado estadual representando o Médio Oeste e Janduís.

Na chapa do PSDB/Cidadania existem quatro mulheres como candidatas a deputada federal. As vereadoras atuantes Delkiza Cavalcante (Vale do Açu) e Wanderleya Firmino (Litoral Norte), além de Leilza Palmeira (Currais Novos) vão defender suas candidaturas em cada região. A médica Dra. Júlia Ferreira, primeira-dama de Parelhas e que tem forte atuação em Parnamirim, também luta por uma vaga de deputado.

O PSDB vai apresentar mulheres que são profissionais de saúde, como Engracia Alves, da Cooperativa de Médicos Ortopedistas do Rio Grande do Norte. Também a influencer digital, Leila Maia, que foi idealizadora do projeto social Ponte da Vida, conscientizando da importância dos cuidados para prevenir o suicídio. Com a bandeira da educação e evangélica, a professora Thaysa Barbosa; e a advogada que atua em um dos segmentos da OAB/RN, Dra. Karina Pereira. Além da vice-prefeita Juliana Dantas de São Bento do Trairi e Lucinéia Florêncio, que trabalha no segmento de segurança e tem um projeto em defesa do Vale Dourado, na Zona Norte de Natal. Os postulantes à deputado federal da federação Dr. Estácio (Agreste), Pezão (Grande Natal), e os vereadores Michael Borges (Parnamirim), e Gideon Ismaias (Mossoró), vão concorrer à Câmara dos Deputados.