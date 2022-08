Prefeitura de Grossos distribui mais de 3 mil uniformes escolares nesta quarta-feira, 10

A Prefeitura de Grossos realizou na manhã desta quarta-feira (10), a entrega de uniformes para alunos da rede municipal de ensino. Cerca de 1.500 estudantes regularmente matriculados foram beneficiados com mais de três mil fardamentos, adquiridos com recursos próprios na ordem de 80 mil reais. Cada aluno terá direito a duas camisetas para compor a identificação escolar.



De acordo com a Secretaria de Educação, a medida visa identificar o aluno, evitando a entrada de público externo que não possua vínculo educacional com a unidade de ensino, trazendo mais segurança para comunidade escolar.



A prefeitCinthia Sonale acompanhou a entrega, e diz ser fundamental a distribuição dos uniformes para os estudantes . "É de grande importância a distribuição dessas camisas para a comunidade escolar. É uma forma de identificação que traz mais conforto e segurança, caso algum estranho entre na escola será fácil sua percepção. Para as famílias, economia, pois evita a compra de novas vestimentas para seus filhos. A minha gestão é pautada no compromisso e na responsabilidade com a educação municipal, o resultado da OBMEP mostra que estamos no caminho certo, quando dezoito alunos daqui do Sagrado avançaram na etapa da olimpíada de matemática. É um prazer contribui com a educação da nossa cidade, obrigada a todos que compõe a rede municipal de ensino", enfatizou a chefe do executivo municipal grossense.



"É uma oportunidade para nossas crianças e adolescentes. Para mim é uma alegria e satisfação de vê que próxima semana todos os nossos estudantes estará devidamente identificados. Agradeço a prefeita Cinthia Sonale pelo apoio de sempre. Educação, antes de ser feita com responsabilidade, é feita com amor, carinho e acolhimento, e é isso que nós ofertamos a nossos estudantes, disse a diretora da Escola Sagrado Coração de Jesus, Leila Moura.



Para Maria Isabel, aluna do 7° ano A, da Escola Sagrado Coração de Jesus, é muito importante a entrega dos uniformes."Quero agradecer em nome de todos os meus colegas, comunidade escolar, o apoio da nossa prefeita Cinthia Sonale por disponibilizar os fardamentos para a identificação de todos os estudantes, obrigado pela atenção", agradeceu Maria .



Estiveram na entrega do fardamento escolar, o vice-prefeito Valdeci Caetano, vereadores, secretários municipais, servidores e comunidade escolar em geral.