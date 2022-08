Governo trata com a Vestas de parcerias para atração de novos investimentos e formação profissional

Um encontro, que será organizado pelo Governo do Estado, mostrará aos fornecedores do grupo Vestas do Brasil Energia Eólica LTDA, os incentivos oferecidos pela gestão estadual para a instalação de novas empresas, indústrias e atividades relativas ao setor. Em reunião nesta quarta-feira (10), com dirigentes da empresa, representantes do governo do RN também discutiram uma parceria que visa oferecer formação profissional adequada aos jovens, no IERNs, para o setor das energias renováveis que têm forte potencial no Estado, inclusive off shore, eólica, solar e hidrogênio e amônia verdes.

Referência no Brasil e no mundo da geração de energia eólica, o Rio Grande do Norte deve ser apresentado aos fornecedores do grupo Vestas do Brasil Energia Eólica LTDA.

Um encontro, que será organizado pelo Governo do Estado, mostrará os incentivos oferecidos pela gestão estadual para a instalação de novas empresas, indústrias e atividades relativas ao setor.

Essa foi uma das questões tratadas durante reunião nesta quarta-feira (10), em São Paulo, entre a comitiva do Governo do Estado do Rio Grande do Norte e dirigentes da Vestas.

Outro assunto discutido foi a formação profissional nas unidades do Instituto Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação do RN (IERN). O Governo irá viabilizar com a Vestas parceria que visa oferecer formação profissional adequada aos jovens para o setor das energias renováveis que têm forte potencial no Estado, inclusive off shore, eólica, solar e hidrogênio e amônia verdes.

A reunião contou com a presença da governadora Fátima Bezerra, que esteve acompanhada de auxiliares do Governo.

O Secretário de Estado da Tributação (SET), Carlos Eduardo Xavier disse que “o Estado tem que ser forte naquilo que cabe a ele ser forte. Por isso está melhorando a estrutura de incentivos, apoios e licenciamentos para instalação de novos investimentos.”

A empresa dinamarquesa atua no RN e é líder mundial em turbinas ons hore e off shore - fabricação, venda, instalação e manutenção. No estado, está em funcionamento o Centro de Serviços, o Vestas Warehouse - Service Center, em Parnamirim, único da empresa no Brasil.

Sílvio Torquato, secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec) reforçou que o Governo do Rio Grande do Norte "dialoga e mantém entendimentos, inclusive dentro de instâncias específicas como as câmaras temáticas, com o setor produtivo visando consolidar investimentos já realizados e atrair novos. Ao mesmo tempo, nos preocupamos em favorecer a formação dos nossos estudantes para o mercado de trabalho".

“A Vestas quer se somar a essa formação. Queremos oferecer apoio na formação em energias renováveis junto aos institutos no RN. Na hora que o aluno sair dali a empresa já aproveita, pois ele foi formado com todo conhecimento para atuar”, afirmou o presidente da Vestas para a América Latina, Eduardo Ricotta.

Eduardo Ricotta acrescentou que a parceria traz benefícios para a empresa e para a população. "Temos um hub - centro de serviços de operação e manutenção no RN - que presta serviços no Estado e em todo o Brasil, e precisamos de pessoal capacitado. Portanto, esta parceria vai permitir cursos com grade curricular e conhecimento técnico adequados às necessidades do mercado", registrou o presidente da Vestas.