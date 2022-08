Projeto incentiva a produção de mel e ampliação do número de apicultores em Mossoró

A secretaria de agricultura do município está aproveitando as condições favoráveis de clima e vegetação que Mossoró possui, para desenvolvimento do setor. Atualmente o projeto de apicultura da Seadru conta com adesão de 15 apicultores familiares que já estão produzindo dentro das comunidades rurais. “O objetivo desse projeto do 'Mossoró Rural' é incentivar o pequeno produtor a investir na criação de abelhas e produção de mel para aproveitar todo o potencial de Mossoró para a apicultura que é altíssimo”, destacou o agrônomo e responsável pelo setor de apicultura da Seadru, Flaviano Lira.

O município de Mossoró concentra alto potencial para a produção de mel devido ao clima e vegetação propícios para o setor de apicultura.

Visando aproveitar todas essas condições favoráveis, a Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU) e o programa “Mossoró Rural”, vem investindo em capacitação e incentivo à produção de mel na zona rural.

O projeto de incentivo à produção de mel em Mossoró conta com parcerias do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte (FUNCERN). Atualmente o projeto de apicultura da Seadru conta com adesão de 15 apicultores familiares que já estão produzindo dentro das comunidades rurais.

De acordo com o agrônomo e responsável pelo setor de apicultura da Seadru, Flaviano Lira, o projeto está sendo trabalhado para que neste ano o número de apicultores seja estendido.

“O objetivo desse projeto do 'Mossoró Rural' é incentivar o pequeno produtor a investir na criação de abelhas e produção de mel para aproveitar todo o potencial de Mossoró para a apicultura que é altíssimo”, destacou Flaviano.

Flaviano reforça que o projeto vem sendo trabalhado para que o número de apicultores familiares seja reforçado. “A nossa expectativa é que tenhamos um aumento no número de apicultores assistidos pelo 'Mossoró Rural' de 15 para 25 ainda neste ano”, acrescentou.

O trabalho de capacitação e incentivo que vem sendo desenvolvido dentro do programa “Mossoró Rural” da Seadru foi responsável pela inclusão de mais um produtor de mel que vem conseguindo êxito na produção no assentamento Independência. Francisco Pereira de Andrade, 66 anos, aderiu ao projeto no ano passado e está muito empolgado com a nova atividade.

“Eu conheci o projeto através do trabalho que Flaviano veio mostrar aqui e me interessei. Hoje tenho 25 melgueiras e estou me preparando para fazer a primeira colheita de mel”, relatou Francisco.

O apicultor que atuou a vida inteira como agricultor familiar e reside no assentamento Independência há 27 anos, agora investe em outra atividade produtiva também na escala familiar.

Ele conta que antes de começar o investimento fez dois cursos na área de apicultura e continua pesquisando. Francisco ressalta a importância das informações repassadas pela Seadru como base para o sucesso do investimento.

“Eu gosto muito de pesquisar, mas foram as informações repassadas através do programa que me ajudaram a começar e eu estou prevendo colher aproximadamente 300 quilos de mel nessa primeira colheita”, adiantou.