"Mossoró Vacina" terá cinco pontos extras de vacinação neste sábado

A campanha “Mossoró Vacina”, idealizada pela Prefeitura Municipal de Mossoró (PMM), através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), continua neste sábado (13) em cinco pontos extras de vacinação distribuidos pela cidade. Os pontos extras são as Unidades Básicas de Saúde Maria Soares e Chico Costa, o Partage Shopping Mossoró, a Festa de Nossa Senhora da Conceição e a Festa do Bode.



Nas UBSs serão ofertados os imunizantes contra a Covid-19, Influenza, febre amarela, poliomielite e da multivacinação. Nos demais pontos não haverá somente a vacinação da multivacinação. As demais vacinas acima citadas serão aplicadas normalmente.



As Unidades Básicas de Saúde Maria Soares, localizada ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Alto de São Manoel, e Chico Costa, vizinho à UPA do Santo Antônio, estarão abertas das 8h às 16h. Já o ponto extra no Partage Shopping ficará aberto das 10h às 18h.



Os pontos extras instalados na Festa do Bode, evento que está sendo realizado no Parque Armando Buá, e na Festa de Nossa Senhora da Conceição, na igreja do Alto da Conceição, ficam abertos das 18h às 22h.



Vale salientar que a primeira dose da vacina contra a Covid-19 é aplicada em pessoas a partir dos 3 anos de idade. Já a segunda dose é para adolescentes a partir dos 12 anos, obedecendo o intervalo para a 1ª dose preconizado pelo Ministério da Saúde. Para crianças de 3 a 11 anos também é permitido a primeira e segunda dose.



A terceira dose é permitida a pessoas a partir dos 12 anos, após 4 meses da aplicação da 2ª dose. Por fim, a quarta dose passa a ser oferecida também às pessoas de 18 anos, que tomaram a 3ª dose há quatro meses. Em relação à vacinação contra a Influenza, Mossoró está imunizando a população em geral a partir de 6 meses de vida, além dos grupos prioritários.



A campanha contra a poliomielite é direcionada a crianças menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias). Já a da multivacinação é para atualização da caderneta da criança e do adolescente menor de 15 anos.