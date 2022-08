Brazucas em ação na terra da rainha

A edição 2022/2023 da Premier League inglesa tem um total de vinte e três brasileiros em campo. Espalhados por onze clubes diferentes, os jogadores querem repetir o feito de Gabriel Jesus, Éderson e Fernandinho, campeões com o Manchester City na última temporada. Além disso, vários desses atletas buscam garantir um lugar entre os convocados do técnico Tite para a Copa do Mundo no final do ano.

A edição 2022/2023 da Premier League inglesa tem um total de vinte e três brasileiros em campo. Espalhados por onze clubes diferentes, os jogadores querem repetir o feito de Gabriel Jesus, Éderson e Fernandinho, campeões com o Manchester City na última temporada. Além disso, vários desses atletas buscam garantir um lugar entre os convocados do técnico Tite para a Copa do Mundo no final do ano.



Alguns destes brasileiros mudaram de ares em solo inglês. Casos de Richarlison, que trocou o Everton pelo Totttenham e de Gabriel Jesus, que saiu do Manchester City para o Arsenal. Gabriel Jesus inclusive, faz parte da lista de futuros melhores artilheiros da Premier League, com odd 13.00 na casa de aposta Bet365, presente na classificação dos melhores sites de apostas da SportyTrader.

As equipes londrinas são as que mais tem jogadores do país. Os Gunners têm à disposição os “Gabriéis” Martinelli e Magalhães, além de Marquinhos. Já os Spurs contam com Lucas Moura e Emerson Royal para os desafios do ano. O Aston Villa também tem sua “legião brazuca”. Philippe Coutinho, Douglas Luiz e o zagueiro Diego Carlos tentam levar a equipe de Birmingham de volta a Liga dos Campeões da Europa.

Figurinhas carimbadas na seleção canarinho, Alisson e Fabinho seguem defendendo a camisa do Liverpool, assim como Roberto Firmino. Outro que se mantém é o volante Fred. Formado pelo Internacional, o jogador continua no conturbado Manchester United. Prestes a completar trinta e oito anos, o zagueiro Thiago Silva renovou contrato e continua no Chelsea, assim como Kenedy que voltou de empréstimo ao Flamengo.

Também ex-jogadores do rubro-negro carioca, Andreas Pereira e Rodrigo Muniz defendem as cores do recém-promovido Fulham. O, agora milionário, Newcastle conta com a categoria de Bruno Guimarães e do versátil Joelinton. Brigando na parte de baixo da tabela, o volante Allan continua vestindo a camisa azul do Everton. Após alguns anos no futebol italiano, o ex-são paulino Lyanco atua agora pelo Southampton. Os canais ESPN e Star+ transmitem a competição para todo o país.

Resta aguardar para ver qual desses brasileiros vão se destacar até a final. São diversas as possibilidades para a Premier League, e como indica o SportyTrader, a utilização do código promocional Bet365 permite aproveitar as apostas mais interessantes que poderão surgir ao longo do campeonato.