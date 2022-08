Assinado contrato de arrendamento do Porto Ilha de Areia Branca por 25 anos

Consórcio Intermarítima Portos e Logística, que venceu o leilão em novembro passado, vai pagar R$ 100 mil pela Outorga e ter que investimento cerca de 165 milhões na modernização do porto, ampliando a capacidade de embarque de sal de 2 milhões de toneladas de sal por ano para 6 milhões. Também foram assinados os arrendamentos dos Portos do Suape e o de Santos

Assinados nesta quarta-feira (17) pelo Ministério da Infraestrutura, três contratos de arrendamento de terminais portuários representam a injeção de R$ 988 milhões em investimentos privados no setor portuário brasileiro durante a duração dos contratos. A formalização ocorreu em São Paulo, na sede da B3, a bolsa de valores paulista, com a presença do ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio.



Leilão havia ocorrido novembro de 2021, tendo o Consórcio Intermarítima Portos e Logística vencido.

Os arrendatários são o consórcio SUA Granéis, que administrará o terminal de Suape, em Pernambuco; a Cofco Internacional Brasil, responsável pelo STS 11, em Santos (SP); e a Intermarítima Portos e Logística, vencedora do leilão do Terminal Salineiro de Areia Branca (Tersab), no Rio Grande do Norte. Todos os contratos têm 25 anos de duração.







Terminais

Suape é um terminal de porte médio que movimenta granéis vegetais como trigo, milho, açúcar e, especialmente, malte e cevada, além de granéis minerais como de coque de petróleo e carga geral. Por já contar com os equipamentos relevantes para a realização das operações, o arrendatário deverá investir de R$ 59,8 milhões em melhorias pontuais de infraestrutura.



Já o STS11 receberá R$ 764,8 milhões em investimentos na área brownfield de 98.159 metros quadrados localizada no Porto Organizado de Santos (SP). O terminal armazena granéis sólidos vegetais, especialmente açúcar, grãos de soja, milho e farelo de soja. A Cofco Internacional Brasil trabalha com processamento de alimentos.







Sal marinho

O Tersal, por onde passa quase todo sal marinho produzido no Brasil, receberá investimentos de R$ 164,11 milhões nas instalações para compra de equipamentos necessários para operação, o que inclui a recuperação do pátio de estocagem (atualmente inoperante), fazendo com que a capacidade do terminal passe de 90 mil para 150 mil toneladas; e na dragagem de aprofundamento do canal de acesso.