Serviços jurídicos gratuitos retomam atividades presenciais a partir de segunda-feira (22)

A partir da próxima segunda-feira (22) os serviços gratuitos oferecidos pelo Núcleo de Prática Jurídica (NPJ), da Universidade Potiguar (UnP), em Mossoró, serão retomados de forma presencial.

Voltado para pessoas com renda de até dois salários mínimos, os serviços contemplam áreas do Direito Civil, de Família, do Consumidor, de Sucessão e Administrativo.

Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h. E, neste semestre, os atendimentos passarão a ser realizados também no período noturno, das 18h às 21h, nos dias de terça-feira e sexta-feira.

Para a coordenadora do NPJ, professora Eduarda Vale, a extensão do atendimento para o período noturno é uma novidade que visa ampliar o serviço. “Esse horário noturno é também para contemplar pessoas que trabalham durante o dia e só tem à noite para buscar auxílio nas suas questões judiciais”, explica.

O NPJ, parte integrante do Centro Integrado da Cidadania (CIC), é composto por estudantes de direito e de serviço social, advogados, assistente social e assistentes administrativos. Os atendimentos e acompanhamento jurídico são realizados no Campus da UnP, em Mossoró, localizado à Av. João da Escóssia, 1561, Nova Betânia.

Para ter acesso aos atendimentos no NPJ, os interessados podem se dirigir pessoalmente à recepção da CIC, localizado no Campus da UnP Mossoró, ou entrar em contato via Whatsapp através do número 3323-8219. Para agilizar o atendimento, é importante que a pessoa esteja portando documentos pessoais, comprovante de residência, carteira de trabalho e contracheque, certidão de nascimento do filho e/ou certidão de casamento.

Sobre a importância dos serviços, a professora Eduarda afirma que o acesso à justiça é um direito fundamental previsto pela Constituição Federal de 1988. “Nós, enquanto extensão universitária, conseguimos garantir o cumprimento desse direito, principalmente para as pessoas que não têm recursos financeiros, além de facilitar o acesso à informações para que os nossos estudantes prestem diferentes serviços à população”, salienta.

Serviço:

· Atendimento e acompanhamento jurídico gratuito

· Localização: Campus da UnP Mossoró - Av. João da Escóssia, 1561, Nova Betânia.

· Agendamento presencial ou pelo WhatsApp 3323-8219

· Horários de funcionamento:

Manhã e Tarde – Segunda a Sexta-feira (das 9h às 12h e das 14h às 17h)

Noite – Terça-feira e sexta-feira (das 18h às 21h)

· Documentos necessários para agendamento:

Documentos pessoais

Comprovante de residência

Carteira de trabalho e contracheque

Certidão de nascimento do filho e/ou certidão de casamento.