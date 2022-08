2ª Largada da Safra do Melão em Mossoró acontecerá no dia 1º de setembro. O evento acontecerá na Estação das Artes Elizeu Ventania, a partir das 16h. A programação vai constar de drive-thru, presença de representantes de empresas produtoras de melão em Mossoró e autoridades. Na ocasião, a Cervejaria Bacurim vai lançar uma cerveja à base de melão. O produto faz parte do projeto desenvolvido junto ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) que atua diretamente com os produtores familiares do município.

FOTO: ARQUIVO/PMM