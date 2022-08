Homem de 33 anos é executado a tiros em frente ao Vuco-Vuco, em Mossoró

O crime aconteceu por volta das 11h desta quarta-feira (24). Maxmyliano Silva Medeiros estava em um estabelecimento, localizado em frente ao mercado, quando os suspeitos chegaram ao local em um veículo tipo citroen pallas c3, de cor prata. Os mesmos teriam descido do veículo e perseguido a vítima. De acordo com o perito do Itep, Bene Lemuel, Maxmyliano ainda tentou correr, mas acabou atingido por disparos na região das costas e cabeça. A Polícia Civil vai iniciar as investigações para descobrir os autores e a motivação do crime.