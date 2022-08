Como o Real Madrid Perdeu Mbappé? E Qual o Impacto disso sobre o Futuro do Futebol?

A temporada de futebol de 2022/23 na Europa começou bem recentemente. O continente enfrentou uma onda de calor que fez estragos na Espanha, França, Reino Unido, Portugal e Itália, enquanto a guerra de Putin na Ucrânia continua.

No que tem sido um ano repleto de surpresas, quase sempre desagradáveis, há uma coisa que conseguiu surpreender a todos.

Quando a época de transferências começou, todo mundo pensou que o Real Madrid conseguiria que Kylian Mbappé assinasse contrato com os “Merengues”. Houve relatos de que ele visitou Madri, com alguns dizendo que ele poderia estar procurando lugares para se instalar.

No entanto, quando a poeira baixou, descobrimos que o Real Madrid não só não tinha Mbappé, como também perdeu outro jovem e talentoso jogador, o norueguês Erling Haaland, que agora veste a camisa do Manchester City. Muitos disseram que se o Real Madrid soubesse que não teria a assinatura de Mbappé, poderia ter canalizado sua energia para conseguir Haaland.





A Probabilidade de que Mbappé Jogasse para o Real

Durante algumas semanas bem duras, Mbappé se viu no centro de um dos dramas de transferência de jogador mais longos dos últimos tempos. Seu nome apareceu ligado ao do Real Madrid antes mesmo de ele ir jogar em Paris em 2018. Seu acordo com o PSG expirou no final da campanha de 2021/22.

Enquanto estava no PSG, o rápido atacante bateu o recorde de Zlatan Ibrahimovich como o maior goleador de todos os tempos do clube até fevereiro de 2022. Ele conquistou três títulos do Campeonato Francês, três Copas da França e até mesmo a Copa do Mundo com a França. E tudo isso com apenas 23 anos de idade!

Mas ele ainda não teve a oportunidade de levantar o troféu da Liga dos Campeões, apesar de ter conquistado muito no PSG.

Em um mundo onde conseguimos apostar em quase tudo, desde caça-níqueis de cassino online até quem ganha o Oscar de Melhor Ator do próximo ano, a saída (ou não) de Mbappé do PSG foi uma oportunidade de apostar em seu futuro.

As principais possibilidades eram: ele jogar para sua equipe dos sonhos (Real Madrid), ficar no PSG com um alto custo financeiro, ou ir para Liverpool, que parecia improvável.

O raciocínio era que, como os madrilenhos são a realeza da Liga dos Campeões (ganharam na temporada 2021/22 pela 14ª vez), as chances de ele conseguir o troféu enquanto estivesse em Madri pareciam muito maiores.





A Troca Chocante

Quando o Real Madrid pensou que tinha finalmente um sucessor para Cristiano Ronaldo, o Real recebeu a notícia de que o PSG havia oferecido um negócio incrivelmente lucrativo ao francês, que acabou permanecendo em Paris apesar de seu sonho de jogar pelo time espanhol.

Mas então, o que havia no contrato que Mbappé escolheu assinar?

O PSG adotou uma postura extravagante e individualista com pouca ou nenhuma consideração pela estrutura ou método. Como resultado, o clube não conseguiu atingir seu maior objetivo: ganhar a Champions League.

Para consegui-lo, a estratégia do PSG parece ser manter uma superestrela com grande talento, pagando um preço exorbitante e satisfazendo seus caprichos.

E o preço foi realmente chocante: o pagamento de Mbappé durante todo o seu contrato será de pelo menos 75 milhões de dólares depois de descontados os impostos. Um pagamento de 125 milhões de dólares também deve ser acordado. O PSG perdeu quase 400 milhões de dólares como resultado da transação quando se leva em conta os cerca de 200 milhões de dólares que eles recusaram do Real Madrid no ano passado.

Para muitos, parecia que Mbappé, PSG, ou Man City estavam agindo premeditadamente para elevar os preços. A La Liga, inclusive, apresentou uma reclamação.





A La Liga Reclama

O PSG e o Manchester City enfrentaram uma reclamação apresentada à UEFA pela La Liga, que alegava violações das leis de fair play financeiro.

Tanto o clube francês quanto o inglês assinaram contratos com jogadores que o Real Madrid queria comprar neste verão. Ao invés de se juntar ao Real, Kylian Mbappé optou por estender seu contrato com o PSG, e o City assinou com Erling Haaland.

A La Liga acusou as duas equipes de "financiamento irregular". Enquanto a queixa sobre o City foi apresentada em abril, a referente ao PSG foi ocorreu depois que Mbappé optou por ficar na França.

Entretanto, a La Liga não apresentou as mesmas denúncias de irregularidades financeiras contra a proposta de 200 milhões de dólares do Real Madrid para tentar assinar com o francês.





O Que Está Acontecendo?

Quando os salários das superestrelas aumentam, os de todos os outros também tendem a subir, gradual e constantemente.

O PSG não terá problemas em lidar com isso quando os colegas de equipe do Mbappé aparecerem e exigirem melhores pagamentos. Mesmo 400 milhões de dólares não vão assustar o Qatar, uma nação soberana.

Quando Mohamed Salah, Kevin De Bruyne, Vinicius Junior ou Pedri começarem sua próxima rodada de negociações citando Mbappé como exemplo, os principais times da Europa provavelmente lidarão bem com isso.

No entanto, haverá um problema na base da cadeia alimentar. Algumas equipes estão dispostas a aceitar o risco e gastos adicionais de manter seus melhores jogadores. Outros decidirão simplesmente lucrar e vender, aumentando ainda mais a distância entre a aristocracia e o resto da sociedade.





E o Futuro do Futebol?

Javier Tebas, o presidente sem papas na língua da La Liga, fez um comentário estranho após a escolha de Mbappé. Sua crença de que adicionar mais desequilíbrio competitivo à competição que ele controla é a melhor maneira de proteger a todos contra isso beira a conivência e a desonestidade.

As declarações de Tebas têm, no entanto, algum sentido apesar de tudo isso. É arriscado para os clubes aumentar artificialmente os salários sem quaisquer restrições financeiras.

Erros como este costumam se autocorrigir quando as coisas vão longe demais. Será que os times de futebol conseguirão controlar as irregularidades financeiras? Ou eles venderão suas almas a quem fizer a maior oferta? Somente o tempo nos dirá.