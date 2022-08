Seleção da Serra do Mel estreia na Copa Oeste com goleada em Mossoró

Diante do empenho, entrosamento e finalizações dos atletas em campo, o resultado final de 4 a 0 leva a marca do técnico Geú Costa, ex-jogador profissional. O aplicado em jogo, foi o que foi treinado nos preparativos. Quem festejou a estreia com vitória, foi o prefeito Josivan Bibiano, que tem oferecido o apoio necessário para a equipe seguir em frente.

A seleção principal de futebol de campo do município de Serra do Mel fez sua na Taça Cidade de Mossoró, com uma goleada com a marca do técnico Geú Costa. 4 x 0 na equipe do Recanto da Esperança, de Mossoró-RN.

A partida aconteceu segunda-feira, dia 21, no Estádio Manoel Leonardo Nogueira, o “Nogueirão”, em Mossoró/RN. A equipe de Serra do Mel conseguiu colocar em campo na estreia o que treinaram com a orientação do técnico Geú Costa.

Em contato com o MH, Géu Costa, que é ex-jogador de futebol e vereador, havia explicado como formou a equipe, como estava treinando e também o apoio que estava recebendo do Poder Público Municipal para formar uma boa equipe.





Geú contou que treinou o entrosamento da equipe, o bom toque de bola, orientando a quem passar a bola, se colocar para receber ou deixar o colega em posição privilegiada. Pediu empenho dos atletas e foi atendido. A consequência foi a goleada.

O placar de 4 a 0 na equipe do Recanto da Esperança foi composto com gols de Mizael, Marcelo, Paraguay e Moab. “A equipe mostrou um bom entrosamento e jogou com raça, conquistando sua primeira vitória”, comentou Géu Costa.

O resultado também deixou o prefeito Josivan Bibiano de Azevedo (PL) entusiasmado frente ao apoio e incentivo que a gestão municipal vem proporcionado. Ele vê no esporte um meio de formação para jovens do município.

Sobre a Copa Oeste o prefeito declarou: “Nada melhor que estrear com pé direito e um grande futebol em campo de nossos atletas que são renomados na região. Com certeza, a seleção de Serra do Mel é uma grande favorita desse campeonato”, disse o prefeito lembrando que a equipe é a atual campeã da Copa Oeste Potiguar.