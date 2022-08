Ex-presidiário é assassinado à tiros no bairro Santo Antônio, em Mossoró

O crime aconteceu por volta das 7h30 desta sexta-feira (26). José Carlos Sampaio Silva, de 24 anos, estava na calçada de casa, quando os suspeitos chegaram ao local já atirando contra ele. José Carlos ainda correu para dentro de casa, tentando escapar dos atiradores, mas estes o perseguiram e o executaram com tiros de pistola 9mm. O Delegado Roberto Moura, que acompanhou o caso, ainda não sabe a motivação do crime. As informações colhidas serão enviadas à Delegacia de Homicídios, que dará andamento às investigações.