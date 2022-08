PRF apreende cerca de 300 kg de maconha na BR 304, em Riachuelo

A apreensão aconteceu por volta das 13h30, no km 236 da BR 304, durante uma abordagem de rotina. Dois homens foram presos e dois veículos, utilizados no transporte da droga, foram apreendidos. O entorpecente foi encaminhado para a sede da PF, em Natal, onde foi pesado. A PRF estima que o prejuízo ao crime organizado, com esta apreensão, gire em torno de R$ 650.400,00