Candidato Jadson Rolin vê carência de resolução de temas sensíveis em Assu

O Candidato a deputado estadual pelo Solidariedade esteve nesta quinta-feira, 25, conversando com as lideranças políticas do município de Assu. Para ele, é preciso somar forças e mais empenho para solucionar os problemas. Nesta sexta e sábado, Jadson se reuniu com lideranças políticas na Grande Natal, também conhecendo os anseios da população e discutindo uma solução política.

"Sentimos carência de soluções de temas que consideramos sensíveis para a comunidade de Assu", disse o candidato a deputado estadual Jadson Rolin, do Solidariedade, fazendo reverência a casos como o Canal que abastece a Lagoa do Piató, que vive com problemas, e a necessidade de reconhecer em lei a existência dos baobás em Assu, como forma de protegê-los e para fortalecer o turismo pedagógico, considerando sua importância cultural e ambietal.

O candidato a deputado estadual passou em Assu, conversando com as lideranças locais quinta-feira, dia 25. Neste dia 26, Jadson Rolin está participando de eventos políticos com Bruno das Quintas e também de Kelps Lima, que é candidato a deputado federal pelo Solidariedade. Disse que foi muito bem recebido.

Na ocasião, a liderança Bruno das Quintas fez a apresentação de Jadson para os presentes no Clube da Telern, moradores de bairros como Felipe Camarão, Quintas e adjacências.





"Estes encontros servem para mantermos diálogo constante com lideranças e aquelas pessoas que acreditam nas nossas ideias. Elas falam seus anseios e assumimos compromissos para buscar soluções. O fim de semana será de muito trabalho nas cidades", adiantou Jadson.

Para esta sexta, Jadson estará ainda acompanhado do ex-vereador Júlio Protásio e da vereadora Ana Paula, tratando de questões importantes para a região da Grande Natal.

Terá ainda compromissos e reuniões previamente agendadas em Macaíba, entre eles com o doutor Antônio, ex-vereador de cinco mandatos, e outras dois encontros com Igor Targino, liderança da região e segundo suplente na chapa do ex-ministro e candidato ao Senado, Rogério Marinho. A agenda segue até o sábado (27).