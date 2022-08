PMM vai disponibilizar ônibus para que produtores participem da Largada da Safra do Melão

A Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU) irá disponibilizar ônibus para que os produtores possam participar das atividades da 2ª Largada da Safra do Melão.

O evento vai acontecer no próximo dia 1º de setembro, a partir das 16h, na Estação das Artes Elizeu Ventania.

A Largada da Safra do Melão marca o período de colheita e comercialização da fruta em Mossoró, maior produtor e exportador desse segmento no Brasil.



O evento terá ampla programação como ca​rretas das empresas meloeiras, degustação de melão, foodtruck, lançamento de cerveja de melão e uma banda de forró.

O evento é uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Mossoró, Comitê Executivo de Fruticultura do Rio Grande do Norte (COEX), Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE).

Segundo o agrônomo da Seadru Ney Maranhão, o ônibus que será disponibilizado tem como objetivo garantir o acesso ao evento dos pequenos produtores que atuam no polo Maísa, que não têm como se deslocar à zona urbana.

Neste setor ficam concentradas as empresas de pequeno, médio e grande porte que produzem melão no município.